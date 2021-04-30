Daily Sabah: Эрдоган рассчитывает на поставки «Спутника V» в Турцию «в серьёзном количестве»

В пятницу министерство здравоохранения Турции выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины «Спутник V», сообщает Daily Sabah. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что «Спутник V» будет поступать в Турцию в серьёзных объёмах. Он также отметил, что в случае необходимости он ещё раз обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

В пятницу министерство здравоохранения Турции выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины «Спутник V». Она стала третьей вакциной от коронавируса, одобренной для использования в стране, сообщает Daily Sabah.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа объявил, что в скором времени ожидается первая поставка вакцины. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил соответствующую информацию.

Эрдоган заявил, что в Турции «нет проблем с обеспечением населения вакцинами против коронавируса». «Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V», — сообщил Эрдоган журналистам.

Число граждан Турции, привитых от коронавируса, превысило 22,7 млн. Около 13,7 млн человек получили первую дозу вакцины, более 9 млн прошли полную вакцинацию.

Эрдоган также отметил, что в случае необходимости он ещё раз поговорит с президентом России Владимиром Путиным. Он рассчитывает на то, что в Турцию «Спутник V» будет поступать «в серьёзном количестве». Он также упомянул о договорённостях с Германией об увеличении поставок вакцины BioNTech/Pfizer. Президент подчеркнул, что после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином он планирует нарастить объём поставок китайской вакцины CoronaVac, первой вакцины, использовавшейся на территории Турции.

В январе в Турции началась вакцинация медицинских работников препаратом CoronaVac, прививку сделал и президент Турции. С марта в стране применяется вакцина BioNTech/Pfizer. СМИ сообщали, что власти ведут переговоры о приобретении вакцины Moderna.

Ранее Турция занимала шестое место в мире по числу привитых от коронавируса, но в данный момент этот процесс несколько замедлился. Эксперты связывают задержку с проблемами в поставках, что недавно частично признал министр здравоохранения. Но власти также обеспокоены тем, что «антипрививочники» и скептически настроенные граждане могут негативно повлиять на процесс вакцинации.

Тем временем в Турции ведётся работа над местными вакцинами. Большинство из них всё ещё находятся на ранних стадиях разработки, но учёные надеются достичь результатов в этом году. Эрдоган заявил журналистам, что университеты и фармацевтические компании усердно работают над турецкой вакциной, и он ожидает, что «массовое производство» начнётся в сентябре или октябре, пишет Daily Sabah.