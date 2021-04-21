Euronews: Аргентина первой начала производство вакцины «Спутник V» в Латинской Америке

17:40
Более 150 человек задержали в Берлине на акции протеста
Более 150 человек были задержаны в Берлине во время протестов противников ограничительных мер по коронавирусу в центре города.
17:33
Фитнес-тренер рассказал, как прийти в форму к лету
Фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский рассказал, как прийти в форму к лету.
17:30
Минюст США начал расследование против полиции Миннеаполиса
Министерство юстиции США начало расследование в отношении полиции Миннеаполиса после вердикта суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
17:30
В 2020 году более 85 тысяч москвичей стали донорами крови
Главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что в 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.
17:27
Непомнящий обыграл Алексеенко на шахматном турнире претендентов
Россиянин Непомнящий одержал победу над соотечественником Кириллом Алексеенко в партии десятого тура турнира претендентов в Екатеринбурге.
17:26
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы переговоров президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые должны состояться 22 апреля в Москве.
17:19
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о распространении наркотиков в регионах Урала
Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по делу об изготовлении и распространении наркотиков в регионах Урала.
17:19
В Башкирии на развитие сёл выделили 1,7 млрд рублей
В Башкирии в 2021 году на развитие сёл потратят 1,7 млрд рублей. На эти деньги планируется построить социальные объекты, жилые дома и дороги.
17:18
В РАН рассказали о перспективах рынка труда
Вице-президент РАН Ирина Донник рассказала о перспективах рынка труда.
17:18
Эксперт оценил перспективы Перу в качестве туристического направления для россиян
Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян высказал мнение, что Перу не привлечёт массовый поток российских туристов после открытия границ.
17:17
Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Украину
Объявленный Украиной персоной нон грата российский дипломат Евгений Черников покинул страну, сообщило посольство России в Киеве.
17:17
Пике: создание Суперлиги не является хорошим для мирового футбола
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение о европейской футбольной Суперлиге.
17:16
МВД запускает систему «Паутина» для поиска угнанных машин
В МВД России сообщили, что система «Паутина», предназначенная для поиска угнанных машин и скрывшихся с места ДТП автомобилей, а также для выявления преступлений и правонарушений, находится на стадии ввода в эксплуатацию.
17:16
В Царском Селе начинается летний сезон
В Царском Селе Санкт-Петербурга с 24 апреля 2021 года начинается летний сезон. Для посетителей откроются местные достопримечательности, сады и парки.
17:15
В Новосибирской области возбудили дело после того, как собака искусала ребёнка
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 18 апреля в городе Бердске.
17:14
В Самаре появится новый монумент в память о 179 генералах-фронтовиках
К 9 мая 2021 года в Самаре установят новый памятник «Генералы земли Самарской». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
17:13
Цитаты из послания Путина транслируют на медиафасадах городов России
Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию показывают на медиафасадах в ряде городов страны.
17:11
Симеоне: выход «Атлетико» из Суперлиги — это хорошее решение для всех
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба из европейской футбольной Суперлиги.
17:10
В МИД Польши назвали ситуацию на востоке Украины напряжённой
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал ситуацию на востоке Украины напряжённой.
17:08
Врач рассказал, как не допустить приступ бронхиальной астмы
Директор НИИ пульмонологии, врач-пульмонолог, академик Российской академии наук, председатель правления Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, как не допустить приступ бронхиальной астмы.
17:07
Польша с 22 апреля начинает снятие ограничений в ряде регионов
Польша начинает постепенную отмену коронавирусных ограничений по региональному принципу, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
16:56
Озил: есть только одна Суперлига
Полузащитник турецкого «Фенербахче» Месут Озил, известный своими выступлениями за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», с юмором отреагировал на ситуацию вокруг создания и развала европейской футбольной Суперлиги.
16:54
Минтруд рассказал об увеличенных больничных для родителей
Министерство труда и социальной защиты сообщило, что увеличение размеров больничных для родителей детей до семи лет потребует дополнительно более 4 млрд рублей.
16:51
В США за сутки зарегистрировали более 54 тысяч новых заболевших COVID-19
В США за сутки зарегистрировали 54 672 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 возросло до 31 794 833.
16:47
Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией
Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил отношения с Россией.
16:47
В ДНР заявили о гибели двоих военнослужащих
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели двоих военнослужащих ДНР в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
16:47
Слуцкий — о приостановке Суперлиги: приятно, что традиции и болельщики взяли верх над коммерцией
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о приостановке европейской футбольной Суперлиги.
16:36
Минтруд сообщил детали оформления выплат на детей из неполных семей
Заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет одинокие родители смогут оформить дистанционно на «Госуслугах», сообщили в пресс-службе Минтруда.
16:34
Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца 21 мая
Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
16:33
На Ямале заявили о готовности стать пилотным субъектом для внедрения механизма инфраструктурных кредитов
Ямало-Ненецкий автономный округ готов стать пилотным субъектом для внедрения механизма инфраструктурных кредитов, заявил губернатор Дмитрий Артюхов.
16:28
Зампосла США вручили ноту о высылке десяти дипломатов из России
МИД России вручил заместителю руководителя посольства США в Москве Барту Горману ноту о высылке десяти американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
16:27
Песков рассказал о банковских вкладах Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что у российского лидера Владимира Путина есть банковские вклады.
16:23
Семенович: Быстрову надо посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь
Певица, актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович рассказала о конфликте с бывшим футболистом сборной России Владимиром Быстровым.
16:13
Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
16:12
Макрон поедет на похороны президента Чада
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 23 апреля, прибудет в Чад, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим главой республики Идрисом Деби Итно.
16:12
Во Франции с 3 мая снимут ограничения на передвижения между регионами
Во Франции с 3 мая снимут ограничения на передвижения между регионами, сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.
16:11
Арбитр Вилков: люди, которые хайпуют на теме судейства, очнитесь!
Арбитр Михаил Вилков обратился к своим критикам после пожизненного отстранения от судейства футбольных матчей.
16:05
В России введут новые меры поддержки для неполных семей и беременных
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки для детей, растущих в неполных семьях, и беременных женщин, находящихся в трудной ситуации.
16:03
В Общественной палате прокомментировали послание Путина Федеральному собранию
Член Общественной палаты, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
16:01
В Москве на территории Инфекционной больницы №1 построят три новых корпуса
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в Москве, на Волоколамском шоссе, построят три лечебно-диагностических корпуса в стиле хай-тек.
16:00
В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Охотники за искусством»
В Музее русского импрессионизма в Москве открывается выставка «Охотники за искусством».
16:00
В Петербурге за сутки провели более 16 тысяч исследований на коронавирус
По данным оперштаба, более 16,5 тыс. человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за минувшие сутки.
16:00
Болельщики атаковали футболистов «Шальке» после вылета из Бундеслиги
Болельщики гельзенкирхенского «Шальке 04» атаковали футболистов команды после матча 30-го тура немецкой Бундеслиги с билефельдской «Арминией».
16:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Пермском крае
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Пермском крае в четверг, 22 апреля.
15:59
Климатолог заявил о начале малого ледникового периода
Геофизик, метеоролог, климатолог, доктор физико-математических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев заявил о начале малого ледникового периода.
15:59
В Совете матерей прокомментировали ситуацию с выплатой алиментов
Председатель правления общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с алиментами.
15:58
Орешкин прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Помощник президента России Максим Орешкин прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
15:57
Тяжело переболевшие COVID пройдут диспансеризацию в приоритетном порядке
Глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам послания президента России Федеральному собранию сообщил, что переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.
15:57
В Кремле назвали «красные линии» в отношении Запада для России
«Красными линиями» в отношении Запада для России будут вмешательство в её внутренние дела и оскорбления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
15:54
Матвиенко прокомментировала послание Путина Федеральному собранию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.