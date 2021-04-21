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Euronews: Аргентина первой начала производство вакцины «Спутник V» в Латинской Америке
Аргентина впервые в Латинской Америке запустила производство российской вакцины «Спутник V». Первая партия препарата будет отправлена для контроля качества российским разработчикам, а полномасштабный промышленный выпуск должен стартовать с июня. Произведённую в Аргентине вакцину затем можно будет экспортировать и в другие страны континента, передаёт Euronews.

Аргентина первой cреди стран Латинской Америки начала производство российской вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом объявили во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF.

Первая партия препарата будет отправлена для контроля качества разработчику «Спутника V» в российский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. А полномасштабное производство начнётся в июне.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира с общим населением 3 миллиарда человек. Его эффективность составляет 97,6 процента — на основе анализа данных о частоте заражения коронавирусом среди вакцинированных обоими компонентами препарата россиян с декабря прошлого года по март нынешнего.

Вакцина, произведённая в Аргентине, впоследствии может экспортироваться в другие страны американского континента.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Euronews Франция Европа
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