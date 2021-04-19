Euronews: Франция пытается предотвратить ввоз новых штаммов коронавируса

Власти Франции решили ужесточить правила въезда из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР, где зафиксирован резкий всплеск заболеваемости из-за новых мутаций коронавируса. Всех прибывающих оттуда обяжут соблюдать десятидневный карантин, представить справку об отрицательном тесте на коронавирус и сдать повторный анализ. Тем временем жители Аргентины протестуют против введённых местными властями санитарных ограничений, передаёт Euronews.
Правительство Франции с субботы ужесточает правила въезда в страну из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Прежде всего, ограничен перечень оснований для допуска в Пятую республику.
Всех прибывающих обяжут соблюдать десятидневный карантин, причём будут определены конкретные часы, когда можно выходить из дома. Кроме того, на границе надо будет представить свежую справку об отрицательном тесте на коронавирус и сдать повторный анализ. Эти меры объясняют борьбой с распространением новых штаммов коронавируса.
МУЖЧИНА: Имидж Бразилии за рубежом очень плох, данные приходят очень плохие. И если раньше это просто был вопрос безопасности, то теперь это следствие безответственной политики.
Самый густонаселённый штат Бразилии Сан-Паулу особенно сильно пострадал от COVID-19. Эксперты говорят, что новый пик заражений ещё не пройден.
Тем не менее власти приняли решение ослабить карантинные меры. Губернатор Жоао Дориа объяснил, что необходимо возобновить экономическую жизнь в регионе, поэтому постепенно обещают открыть магазины, рестораны и другие частные предприятия.
Пик заболеваемости регистрируют и в Аргентине. Там надежды на смягчение карантина связывают с прививочной кампанией и поставками вакцин в рамках международной программы COVAX по справедливому распределению препаратов.
В воскресенье в Аргентину из Нидерландов привезли более 850 тысяч доз AstraZeneca. Участники массовых акций против санитарных мер говорят, что не могут больше ждать отмены ограничений.
МУЖЧИНА: Это неправда, что они заботятся о здоровье людей! Они сажают людей в тюрьму, запирают их дома. Это не забота о здоровье.
В число мировых лидеров по темпам вакцинации входит Чили: по официальным данным, там полностью привиты более 7,5 миллиона человек. Большинство из них получили препарат китайской компании Sinovac. Тем не менее страна переживает худший всплеск заболеваемости с начала пандемии.
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