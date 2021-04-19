Spiegel: за «Спутником» и обратно — в Германии процветает вакцинный туризм в Москву

Не доверяя обещаниям правительства вакцинировать всех желающих ещё до лета, некоторые немцы предпочитают купить вакцинный тур в Москву, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Первая группа из 50 человек уже прибыла в российскую столицу и получила свою дозу «Спутника V». По сообщению организующего такие поездки турагентства, у них уже сделано 600 бронирований.

В Германии многим немцам, как и 24-летнему Томасу Валлеру, пришлось бы ждать своей прививки от коронавируса ещё долгие месяцы — в России он смог сделать её сразу, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как сообщается в статье, Томас Валлер стал одним из первых участников вакцинного тура в Москву, организованного норвежской турфирмой: на выходные в российскую столицу приехали 50 немцев, чтобы привиться «Спутником V». Перед вакцинацией врач ещё в отеле осмотрела всех прибывших иностранцев, измерила давление, температуру, послушала лёгкие, расспросила о недавно перенесённых заболеваниях.

«В Германии мне как молодому человеку без ранее перенесённых заболеваний пришлось бы ждать прививки месяцами, в Москве это получилось незамедлительно, — рассказывает Валлер. — Честно говоря, я не верю, что каждый из нас, как обещает немецкое правительство, получит возможность вакцинироваться до лета». К тому же у него всё равно осталось несколько недель отпуска — диплом бакалавра по информатике ему предстоит защищать только осенью, после отдыха.

Как и Валлер, многие участники тура уже несколько недель искали в интернете альтернативные возможности сделать прививку. «США не подошли из-за визы, — рассказывает Энно Ленце из Берлина. — В Сербии не было свободного времени для записи на приём». Россия оказалась единственным предложением, которое он реально мог рассматривать. В начале месяца Москва открыла границы для немцев и снова выдаёт туристические визы, поясняет Der Spiegel.

Для 66-летней Фифи из Баден-Вюртемберга, не пожелавшей назвать свою фамилию, прививка от коронавируса — лишь приятный побочный эффект. В первую очередь она захотела приехать в Москву ради того, чтобы посетить Большой театр, где должен выступать оперный певец Пласидо Доминго. Кроме того, в России всё давно открылось снова — бары, рестораны, кинотеатры, магазины и спортивные клубы полны людей, как будто пандемия давно закончилась.

По словам туристки, она не понимает, почему критикуют «Спутник V». Это точно такая же векторная вакцина, как препарат AstraZeneca, «только с более высокой эффективностью». Так почему бы не выбрать лучший вариант? Разработчики «Спутника V» опубликовали данные о том, что эффективность вакцины составляет 91,6%, но даже после этого у некоторых остались сомнения в российской вакцине. Даже в самой стране присутствует скепсис: многие люди до сих пор не готовы вакцинироваться и предпочитают подождать.

Как напоминает издание, «Спутник V» до сих пор не допущен в ЕС, его ещё проверяет соответствующее ведомство. При этом Москва была первой в мире, кто зарегистрировал вакцину от коронавируса ещё в августе прошлого года, — однако по ускоренной и не особенно прозрачной процедуре, третья клиническая фаза которой с тысячами испытуемых была дополнена лишь позднее. Фифи известна эта критика, однако она считает, что дела с AstraZeneca в Германии обстоят ещё хуже: «Сначала должна прививаться только одна возрастная группа, потом другая, потом всё-таки нет — чему мы теперь вообще должны верить?»

Турпакет в Москву с вакцинацией «Спутником V» стоит €1999, сообщается в статье. В него входят два билета на самолёт туда и обратно с интервалом в три недели для того, чтобы сделать оба укола препаратом, три ночи в отеле с завтраком, трансфер, услуги переводчика и организованное получение визы. За прививку «Спутником V», которую можно также забронировать отдельно, надо доплатить ещё €300.

Несколько недель назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иностранцев пока не будут прививать бесплатно: сначала необходимо защитить собственное население. В начале года иностранцы без вида на жительство ещё могли бесплатно сделать прививку, например, в ГУМе на Красной площади, отмечает Der Spiegel. Последние несколько недель это уже невозможно. Теперь иностранцы должны обратиться в одну из частных клиник, где могут пройти вакцинацию, заплатив за один укол «Спутника V» от €30. В частности, именно так поступила автор этой статьи, корреспондент издания Кристина Хебель.

Совладелец предлагающего вакцинные туры агентства World Visitor Альберт Зигль утверждает, что российские власти проявили высокую готовность к сотрудничеству. Для него речь идёт не о политике, а исключительно о бизнесе: «Если Дубай откроет рынок для вакцинных поездок, мы будем продавать путёвки и туда». Последний коронавирусный год был трудным и для World Visitor, специализирующегося на групповых поездках.

По словам туроператора, российские партнёры помогли им заключить договора с тремя частными клиниками в Москве, обладающими специальным разрешением от Министерства здравоохранения. Сам 57-летний баварец сейчас находится в турецкой Анталье, откуда организует поездки, отмечает немецкий журнал.

Он сообщил, что может рассчитывать на 60 доз «Спутника V» в день и на 1800 — в месяц. «Это не огромное количество», — подчеркнул Зигль, поэтому никакой этической проблемы он тут не видит. «Мы должны радоваться за каждого в мире, кто вакцинировался». По его словам, сейчас в его фирме уже сделано 600 бронирований, в том числе штат одной фирмы, производящей программное обеспечение для компьютеров, и также один экипаж яхты.

Как пишет Der Spiegel, в отеле, где поселились Томас Валлер и другие желающие сделать укол российской вакциной, сразу появились съёмочные бригады трёх российских телеканалов, однако присутствовали и немецкие журналисты. Тем не менее многие туристы из Германии, приехавшие в Москву за прививкой, не пожелали высказываться на камеру.

24-летний Томас Валлер сказал, что «доверяет вакцине». Серьёзных побочных эффектов он не опасается — в конце концов, несколько миллионов россиян уже сделали себе прививку. Сам процесс прошёл очень быстро: укол занимает всего несколько секунд. После этого привившиеся иностранцы получают специальный сертификат.

Как сообщает Der Spiegel, вторая прививка Валлера назначена на 7 мая. До тех пор он хочет остаться в России и посмотреть страну — «дважды проходить карантин в Германии — это бред», считает немецкий студент.