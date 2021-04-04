Merkur: немцам предлагают вакцинные туры в Москву — но приоритет за россиянами

Турфирмы и медицинские центры в России готовы вакцинировать иностранцев, пишет немецкая газета Merkur. Туристические агентства предлагают вакцинные туры в Москву жителям Германии, уставшим дожидаться очереди на прививку в своей стране. Ранее в СМИ сообщалось об особом разрешении для немцев на подобные поездки, однако российские власти не делают официальных заявлений по этому поводу и подчёркивают приоритет россиян.

Кампания по вакцинации населения в Германии идёт медленно — так почему бы не сделать прививку за границей? Как сообщает немецкая газета Merkur, в России такое уже происходит.

Так на фоне пандемии коронавируса формируется новый вид туристических поездок —так называемый вакцинный туризм. Как сообщают немецкие СМИ, получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для иностранцев сравнительно легко. Сделать это можно, к примеру, в знаменитом московском универмаге ГУМ.

По рассказам одного итальянца, он получил дозу вакцины и сделал прививку именно там. «Когда я пришёл в ГУМ, меня даже не спросили, русский я или нет. Они спросили только, есть ли у меня паспорт. Я заполнил анкету, и потом мне сделали прививку», — поведал итальянец журналистам. Своё особое разрешение на посещение России уроженец Италии получил потому, что его жена — русская. Она также сообщила журналистам, что её подруга из Лондона тоже сделала прививку в Москве.

Турфирмы готовы прививать иностранцев, пишет Merkur. Однако власти в России официально ничего об этом не говорят. Алексей Кузнецов из российского Министерства здравоохранения по запросу журналистов из Германии ясно дал понять: «Вакцинирование наших граждан имеет высочайший приоритет». Въезд в Россию без уважительной причины пока не разрешён, отмечает издание.

Однако российское телевидение недавно сообщило, что люди из Германии снова могут въезжать в Россию. Это, очевидно, пробудило волну большого желания. На основании специального решения небольшие турфирмы уже пытаются предлагать гражданам Германии поездки в Россию, предусматривающие прохождение вакцинации. Так же поступают и крупные российские туристические агентства.

В связи с этим немецкие СМИ цитируют Дмитрия Горина из Ассоциации туроператоров России: «Турфирмы и медицинские центры готовы вакцинировать иностранцев». Одна норвежская фирма предлагает желающим поездки из Германии в Москву для вакцинации уже с 5 апреля, конкретно их предложение звучит как «медицинские краткосрочные поездки со специальным разрешением». Вакцинироваться компания предлагает вакциной от коронавируса в российской частной клинике.

Немецкое внешнеполитическое ведомство, между тем, продолжает относить Россию к числу зон с риском заражения коронавирусом, отмечает издание. Тем, кто возвращается оттуда, необходимо сначала пройти карантин.

Европейское агентство по лекарственным средствам сейчас проверяет «Спутник V» перед допуском российской вакцины в ЕС. В апреле экспертов из агентства ждут в России для освидетельствования процесса производства и хранения вакцины. Российский фармацевтический концерн R-Pharm хочет начать производство вакцины в Баварии с июня или июля, сообщает Merkur.