Эксперт: «Трамп чувствует себя лучше с врагами, чем с союзниками»

На предстоящем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп вновь «направит свой гнев против Европы» и попытается «посеять раздор среди партнёров США», заявил в интервью Merkur бывший сотрудник администрации Обамы Марк Симаковски. Что касается переговоров Трампа с Владимиром Путиным, то они вряд ли пройдут в пользу интересов Америки, так как Трамп «хорошо себя чувствует при общении с врагами и плохо — с союзниками», добавил эксперт.