«Мы по уши в дерьме»: бельгийский генерал рассказал о дефиците боеприпасов в Европе

Всего через несколько часов после начала вооружённого конфликта европейским военным «придётся бросаться камнями», — заявил в интервью журналистам высокопоставленный бельгийский генерал в отставке Марк Тис. Ситуацию с острой нехваткой боеприпасов нужно срочно менять, но Европа реагирует очень медленно, сетует военный.

Генерал-лейтенант в отставке вооружённых сил Бельгии Марк Тис выступил с шокирующим заявлением: по его словам, всего через несколько часов после начала вооружённого конфликта европейским военным «придётся бросаться камнями». Позднее он подтвердил, что его слова не шутка: «Запасы чрезвычайно малы, особенно когда речь идёт о высококачественных боеприпасах», сообщает Merkur.

«Если вы закажете сегодня, то получение заказа на некоторые виды боеприпасов может занять до семи лет. Даже с простейшим малокалиберным боеприпасом 5,56 стандарта НАТО. Если мы подпишем контракт сегодня, то доставка этих боеприпасов займёт 12 месяцев», — пояснил Тис.

Говоря о последствиях нехватки снарядов, бывший военный подчеркнул: «Мы по уши в дерьме. Предстоит большая работа».

Но как может быть, что ЕС или НАТО, имеющие десятки государств-членов, обладающих экономической мощью и способностью к массовому производству, страдают от нехватки боеприпасов? По мнению Тиса, ответ прост: «Наши армии созданы для экспедиционных операций. Это небольшие контингенты с небольшим количеством материально-технического обеспечения и очень небольшим расходом боеприпасов, если таковые вообще имеются».

Генерал призвал к переменам в оборонной промышленности, но признал, что быстрым этот процесс не будет. «Если вы хотите изменить Европу политически, нож должен быть у вашего горла и кровь должна начать капать, тогда всё начнет меняться», — констатировал он.