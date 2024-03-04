Пессимизм среди военных и недовольство Сырского — CNN о тревожном положении ВСУ после ухода из Авдеевки

Продвижение российских войск вызывает опасения по поводу тактики Киева и положения ВСУ на фронте, пишет CNN. При этом в общении с каналом украинские военные, говоря о значении ухода из Авдеевки, выразили резкий пессимизм относительно дальнейших оборонительных действий на фоне нехватки боеприпасов.
Серия быстрых наступательных действий России бросает вызов новой линии обороны Украины, созданной после вывода войск из ключевого города Авдеевки, сообщает CNN. Успехи российской армии вызывают опасения по поводу тактики Киева и положения ВСУ на линии фронта.
Продвижение российских войск происходит на фоне глубокого кризиса с боеприпасами в украинской армии, что порождает почти экзистенциальные вопросы у военных на передовой, которые вынуждены нормировать снаряды и спрашивать себя, как долго они смогут противостоять российскому давлению.
Ещё одним признаком растущего чувства беспокойства стало то, что новый главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский дважды на прошлой неделе отругал своих подчинённых офицеров за плохую работу на этом ключевом участке фронта.
Многие украинские солдаты выразили CNN резкий пессимизм по поводу значения ухода из Авдеевки и дальнейших оборонительных действий на фоне нехватки боеприпасов.
Один из офицеров на линии фронта сказал: «Мы чувствуем [российское] превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Они понемногу продвигаются вперёд. Здесь у нас не так много вариантов. Отступить или просто подождать, пока нас… Как бы грустно это ни звучало, пока нас всех не убьют».
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