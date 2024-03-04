Пессимизм среди военных и недовольство Сырского — CNN о тревожном положении ВСУ после ухода из Авдеевки

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16:34 В Петербурге организуют тренинги для глав районов по действиям при ЧП Главы районов Санкт-Петербурга пройдут тренинги по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.

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16:31 Замглавы МИД России и Вьетнама обсудили вопросы экономики и энергетики Замглавы МИД России Владимир Титов и его вьетнамский коллега Нгуен Минь By обсудили в ходе встречи в Ханой вопросы энергетики, торгово-экономических связей и график политических контактов.

16:30 «СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Днепропетровске На Украине в городе Днепропетровске произошёл взрыв, сообщило издание «СТРАНА.ua».

16:26 Лавров заявил о планах Запада «прибрать к рукам» руководство Молдавии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада намерены «прибрать к рукам» руководство Молдавии.

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