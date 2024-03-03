Bloomberg: уязвимое положение Зеленского вызывает беспокойство в Киеве

На Украине готовятся к возможным усилиям Москвы по подрыву доверия украинцев к Зеленскому, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Как поясняется в статье, особую тревогу в Киеве вызывает уязвимость Зеленского из-за истекающего президентского срока и отменённых в стране выборов.
Украинские власти обеспокоены уязвимостью Зеленского перед, как пишет Bloomberg, «российской кампанией по дезинформации, которая будет направлена на подрыв его власти».
Как заявил изданию осведомлённый источник, Киев готовится к «спонсируемому Кремлём нарративу», в рамках которого будет предпринята попытка использовать сомнения украинцев по поводу Зеленского, чтобы таким образом подорвать общественное доверие к нему, особенно среди украинских войск на линии фронта.
Центральным элементом усилий Москвы будет попытка «разрушить демократическую легитимность» Зеленского в глазах общественности, поскольку его пятилетний срок правления уже подходит к концу, а выборы при этом не состоятся.
Этот вопрос возник в деликатный момент для Зеленского, некогда безупречная популярность которого падает, поскольку конфликт идёт уже третий год, при этом российские войска переходят в наступление. Официальные лица в стране обеспокоены тем, что к лету Россия может добиться дополнительных успехов, если союзники не нарастят поставки боеприпасов, запасы которых истощаются.
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