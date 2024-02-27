Экс-советник президента США по нацбезопасности: в конфликте на Украине время на стороне России

В отсутствие военной помощи со стороны США и при неспособности Европы компенсировать этот объём, время в украинском конфликте на стороне России, заявил в эфире телеканала MSNBC бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс. По словам Родса, сейчас у ВСУ дефицит даже основных боеприпасов, артиллерии и стрелкового оружия.

Бен, это, конечно, не самый сильный вотум доверия, не так ли? Но можно ли действительно винить Владимира Зеленского, который, как отметил Ричард (корреспондент MSNBC Ричард Энгель — прим. ИноТВ), ждал, ждал и ждал, а теперь видит то, что, вероятно, выглядит как дисфункция в Вашингтоне, да и является ею?

БЕН РОДС, бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности: Нет, не думаю, что его можно за это винить. Имейте в виду, что мы говорим не о новых крупных системах вооружения. В прошлом разразилась драма вокруг того, предоставят ли США танки, ракеты большой дальности или истребители F-16. Но сейчас речь идёт лишь о том, смогут ли они пополнить запасы основных боеприпасов, артиллерии и стрелкового оружия, чтобы просто попытаться удержать линию фронта там, где она проходит сейчас.

Россия смогла создать крупный военно-промышленный комплекс для производства такого рода материалов. Она также обратилась к Северной Корее как к надёжному поставщику боеприпасов. А Украина действительно испытывает дефицит. Война разменяла свой третий год, и вопрос в том, на чьей стороне время?

Прямо сейчас, в отсутствие поддержки со стороны США и при неспособности Европы компенсировать эту поддержку, кажется, что время в большей степени на стороне Путина. У него больше человеческих ресурсов, — потому что у России больше население, — у него больше доступа к вооружению, которое сейчас актуально на линии фронта, и он начинает постепенно занимать территорию. И это очень трудное положение для Украины.

Итак, Зеленский заявляет, что надеется предложить России мирной план этой весной. Учитывая всё, что вы только что сказали, это признак слабости или признак силы?

БЕН РОДС: Мне кажется, что сейчас проблема, прежде всего, в том, что Владимир Путин знает, что в ноябре в США пройдут выборы президента, и если победит Дональд Трамп, вполне вероятно, Украина будет на постоянной основе отрезана от поддержки и содействия США и приверженность НАТО и другим союзникам на восточном фронте может ослабнуть.

Так что у Владимира Путина нет ни малейшего стимула идти на уступки в ходе этих переговоров, когда он чувствует, будто имеет превосходство как на поле боя, так и в политике Соединённых Штатов и некоторых европейских стран.

Конечно, я считаю важным заниматься дипломатией, мне кажется, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, когда есть такие потери, которые мы наблюдаем на Украине, — и, конечно, есть потери и с российской стороны. Но в преддверии выборов складывается впечатление, что все будут выжидать, чтобы увидеть, в каком направлении пойдёт наша политика, сначала с выборами в конгресс, а затем с выборами в ноябре.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.