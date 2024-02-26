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LCI: «критичная ситуация» — эксперт о решающем 2024 годе для Украины

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинской армии не хватает вооружения и солдат, поэтому в скором времени ей придётся отступить или терпеть поражения, предупреждает генерал и консультант по геополитическим вопросам Франсуа Шованси. В эфире LCI он заявил, что ситуация на фронте становится критичной, и 2024 год станет по многим причинам решающим для Украины.

ГИЙОМ СЕРЕН, ведущий LCI: Таким образом, ожидается, что США не разблокируют помощь для Украины?

ФРАНСУА ШОВАНСИ, генерал, консультант LCI по геополитическим вопросам: Я не знаю, дойдёт ли до такого. Скорее это давление, чтобы они разблокировали помощь.
 
ГИЙОМ СЕРЕН: Но угадывается мысль, что её, возможно, не будет по крайней мере до лета.
 
ФРАНСУА ШОВАНСИ: В любом случае, видя, что происходит на поле боя уже много месяцев, я думаю, что Украине придётся когда-нибудь либо отступить, либо терпеть поражение просто потому, что у неё больше не будет ни вооружения, ни солдат для борьбы. Достаточно посмотреть на независимые ежедневные отчёты, чтобы узнать о текущем состоянии украинской армии. Это реальность, а не выдумка. США, которые являются главными донорами, как можно скорее предупреждают, что необходимо делать что-то сейчас, когда это логично и актуально.
 
Мы отлично видим и не устаём говорить об этом уже много недель, что предстоящие шесть или девять месяцев весь 2024 год станет решающим по многим причинам. Прежде всего потому, что на данный момент Россия наступает вопрос в том, способна ли она продолжить наступление. На этой теме мы останавливаться не будем.
 
Второе вооружение. Вооружение, о передаче которого объявили, главным образом истребители F-16, о которых продолжают много говорить. Их получат не раньше лета. Для эффективной работы в достаточном количестве, а не двумя-тремя истребителями, с обученными пилотами, не раньше лета.
 
Далее о дебатах по вопросу финансовой и военной помощи со стороны США: её получат не раньше, чем через несколько недель, если всё пойдёт хорошо, или совсем не получат. Наконец, что касается Евросоюза, обеспечение боеприпасами и оружием не получится наладить ещё несколько месяцев, потому что необходимо наладить производственные цепочки.
 
Так что если мы подведём итоги только в хронологическом порядке, как в календаре, непонятно, как ситуация для Украины не станет критичной. Их задачей станет продержаться до того, как придёт помощь. Я неоднократно повторял, что в 2025 году Украина точно получит возможность действовать, однако нужно, чтобы она продержалась до последнего квартала 2024 года.
 
Дата выхода в эфир 24 февраля 2024 года.
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