LCI: «критичная ситуация» — эксперт о решающем 2024 годе для Украины

Украинской армии не хватает вооружения и солдат, поэтому в скором времени ей придётся отступить или терпеть поражения, предупреждает генерал и консультант по геополитическим вопросам Франсуа Шованси. В эфире LCI он заявил, что ситуация на фронте становится критичной, и 2024 год станет по многим причинам решающим для Украины.

ГИЙОМ СЕРЕН, ведущий LCI: Таким образом, ожидается, что США не разблокируют помощь для Украины?

ФРАНСУА ШОВАНСИ, генерал, консультант LCI по геополитическим вопросам: Я не знаю, дойдёт ли до такого. Скорее это давление, чтобы они разблокировали помощь.

ГИЙОМ СЕРЕН: Но угадывается мысль, что её, возможно, не будет по крайней мере до лета.

ФРАНСУА ШОВАНСИ: В любом случае, видя, что происходит на поле боя уже много месяцев, я думаю, что Украине придётся когда-нибудь либо отступить, либо терпеть поражение просто потому, что у неё больше не будет ни вооружения, ни солдат для борьбы. Достаточно посмотреть на независимые ежедневные отчёты, чтобы узнать о текущем состоянии украинской армии. Это реальность, а не выдумка. США, которые являются главными донорами, как можно скорее предупреждают, что необходимо делать что-то сейчас, когда это логично и актуально.

Мы отлично видим и не устаём говорить об этом уже много недель, что предстоящие шесть или девять месяцев — весь 2024 год станет решающим по многим причинам. Прежде всего потому, что на данный момент Россия наступает — вопрос в том, способна ли она продолжить наступление. На этой теме мы останавливаться не будем.

Второе — вооружение. Вооружение, о передаче которого объявили, — главным образом истребители F-16, о которых продолжают много говорить. Их получат не раньше лета. Для эффективной работы в достаточном количестве, а не двумя-тремя истребителями, с обученными пилотами, — не раньше лета.

Далее о дебатах по вопросу финансовой и военной помощи со стороны США: её получат не раньше, чем через несколько недель, если всё пойдёт хорошо, — или совсем не получат. Наконец, что касается Евросоюза, обеспечение боеприпасами и оружием не получится наладить ещё несколько месяцев, потому что необходимо наладить производственные цепочки.

Так что если мы подведём итоги только в хронологическом порядке, как в календаре, непонятно, как ситуация для Украины не станет критичной. Их задачей станет продержаться до того, как придёт помощь. Я неоднократно повторял, что в 2025 году Украина точно получит возможность действовать, однако нужно, чтобы она продержалась до последнего квартала 2024 года.