LCI: «критичная ситуация» — эксперт о решающем 2024 годе для Украины
ГИЙОМ СЕРЕН, ведущий LCI: Таким образом, ожидается, что США не разблокируют помощь для Украины?
ГИЙОМ СЕРЕН, ведущий LCI: Таким образом, ожидается, что США не разблокируют помощь для Украины?
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на то, что он отсидел за дезертирство в 1997 году и не являлся военнообязанным.
Из магазинов AppStore и Google Play пропало мобильное приложение «Автодора», которое можно было использовать для оплаты проезда по платным трассам.
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказал своё мнение о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьёзный шаг к развязыванию новой мировой войны своими заявлениями о России и Украине.
Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев сообщил, что начал подготовку к следующему бою.
Центральный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы екатеринбургского активиста по делу об оправдании терроризма.
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
В пресс-службе правительства подтвердили планы с 1 марта ввести временный запрет на экспорт бензина, сообщает ТАСС.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил Кубу, где встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и лидером кубинской революции Раулем Кастро.
Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что сумма нанесённого Украиной ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова превысила 3 трлн рублей.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не исключил, что бывший футболист «Реала» Хамес Родригес может перейти в санкт-петербургский клуб.
Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск украинской армии — сил беспилотных систем.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу Хаби Алонсо в «Байере».
Владимир Зеленский пытался использовать село Крынки на левом берегу Днепра для пиара в западных странах, но теперь этот «спектакль» закончился, считает глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Жительница освобождённой Авдеевки рассказала RT, как Вооружённые силы Украины вынуждали людей уезжать из города.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отреагировал на то, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в программе помощи НХЛ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Грецию с рабочим визитом, там он встретится в том числе с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
Испанские власти «с первого дня» знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
Мужчина, готовивший теракт на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае, рассказал, что изначально планировал провести разведку на Уралвагонзаводе.
Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, как на его родине, в Колумбии, отреагировали на новость о его переезде в Россию.
Вооружённые силы Украины применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams, потому что других у них на этом участке фронта не осталось. Об этом заявил военный аналитик Виктор Мураховский.
Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил и вскрыл конверт с неопознанным белым порошком. На место выезжала команда специалистов химзащиты.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большей долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом».
Мэр Саянска Олег Боровский, десять лет возглавлявший город, скоропостижно умер.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим.
Подозреваемый в коррупции и объявленный в международный розыск на Украине депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын скрывается в Израиле под именем Арон и работает риелтором.
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Средства ПВО за ночь 27 февраля уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один — над Белгородской.
«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество пострадавших при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области увеличилось до четырёх.
Украинские силовики в Херсоне проводят активный поиск пророссийского населения в городе.
Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск ВС России, уничтожили группу украинской пехоты в блиндаже на позициях в районе Соледара.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Irish Times призвал покинувших страну украинцев вернуться домой и помочь защитить государство.
Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Клинцовского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль.
Российская артиллерия поразила расположение киевских специалистов Службы безопасности Украины в Херсоне.
Хуситы ударили по четырём подводным кабелям связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке.
Владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова допросили и после отпустили под подписку о невыезде в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении.
Военнослужащие артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 Центрального военного округа уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ во время попытки эвакуировать экипаж ранее подбитой боевой машины противника в зоне СВО.
Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил в интервью агентству AFP, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины.
Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о ВС России.
Депутат Государственной думы России от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение, что группа стран Североатлантического альянса решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.
ЮАР изменит свой внешнеполитический курс и может выйти из БРИКС в случае, если к власти после выборов президента придёт оппозиция.
Американский актёр Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов «Звёздный путь» и «Скорая помощь», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.