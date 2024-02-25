Economist: украинцы становятся всё более пессимистичными

Спустя два года после начала конфликта украинцы больше не надеются, что он скоро завершится, приводит The Economist выводы недавнего опроса. Ситуацию усугубляют сокращение западной поддержки и внутренние распри в Киеве.

Большая часть населения Украины считает, что окончания войны придётся ждать годами, пишет The Economist со ссылкой на недавний опрос. Впервые с начала конфликта большинство опрошенных отмечает, что страна движется не в том направлении.

Сокращение экономической и военной поддержки Запада может только усугубить ситуацию. Киев крайне встревожен слабым притоком денег, низкой мобилизацией и уменьшением поставок оружия.

Нестабильность также угрожает внутренней политике из-за несогласия среди руководства страны. Последствия отставки популярного главы ВСУ Валерия Залужного ещё только предстоит оценить. Зеленского критикуют за жёсткие решения, а его рейтинг начинает снижаться.