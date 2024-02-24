Bloomberg: из-за вопроса о вооружении Украины восток Европы теряет веру в её запад

14:33
Глава ЕК в очередной раз пообещала Киеву деньги, снаряды и системы ПВО
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит поставлять Киеву финансовую поддержку, боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО).
14:24
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Системы противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта МиГ-29 в Донецкой Народной Республике, говорится в свежей сводке Минобороны России.
14:23
Чистяков: удивил переход Кругового в ЦСКА, но ему надо было что-то менять
Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о переходе защитника Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
14:22
В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях.
14:21
ВСУ потеряли до 425 военных убитыми и ранеными на Авдеевском направлении
Украинские войска в результате боёв на Авдеевском направлении фронта за прошедшие сутки потеряли до 425 человек убитыми и ранеными, заявило Минобороны России.
14:20
Ахаимова: несмотря на отстранение, российские спортсмены становятся сильнее
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что российские атлеты становятся сильнее, несмотря на отстранение от международных турниров.
14:19
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
Вооружённые силы России в течение суток улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
14:14
Матвиенко: Лебедев внёс вклад в реформирование отечественного права
Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным, близким и коллегам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, отметив его неоценимый вклад в реформирование отечественного права.
14:11
Клопп: «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с моим уходом из клуба
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кубковом матче с «Челси».
14:03
В результате обрушения крыши автостоянки на МКАД повреждены 15 машин
Крыша автомобильной стоянки обрушилась на МКАД, в результате повреждения получили 15 машин.
13:58
Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола
Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
13:56
Нагорный: фиджитал-лаборатория на Играх Будущего разработала 100 дисциплин
Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, гимнаст Никита Нагорный рассказал о работе фиджитал-лаборатории на Играх Будущего.
13:50
МИД Швейцарии: Европа нуждается в новой архитектуре безопасности
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о необходимости создания новой архитектуры безопасности в странах Европы.
13:49
Премьер Италии Мелони обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони утверждает, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.
13:47
Женская молодёжная сборная России по футболу победила Сербию в товарищеском матче
Женская молодёжная сборная России по футболу нанесла поражение команде Сербии в товарищеской встрече.
13:37
На ж/д станции в Польше снова рассыпали украинскую сельхозпродукцию
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что неустановленные лица снова высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск в Польше.
13:36
Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России подали более 3 млн человек
Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России 2024 года подали более 3 млн избирателей.
13:36
Чесноков считает Калинскую фаворитом финала турнира WTA в Дубае
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков назвал Анну Калинскую фаворитом финала турнира WTA в Дубае.
13:32
В «Реал Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российскому полузащитнику Арсену Захаряну предстоит пройти медицинское обследование после повреждения.
13:25
Боец Токов объяснил, почему не хотел бы жить в Москве
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, почему не хотел бы жить в Москве.
13:24
Депутат бундестага Вагенкнехт: поставка ВСУ Taurus перенесёт конфликт в Германию
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что поставка Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus немецкого производства перенесёт боевые действия на территорию Германии.
13:20
Токов: у меня пропадает инстинкт самосохранения, когда бьюсь слишком часто
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов вспомнил, как проводил четыре поединка за год в 2015-м.
13:13
Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры
Российский фигурист Александр Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры 2018 года.
13:12
Руководить Верховным судом временно будет первый заместитель Лебедева Серков
Руководить Верховным судом России до назначения нового председателя будет первый заместитель Вячеслава Лебедева Пётр Серков.
13:01
Politico: в офисе Зеленского царит уныние
В последнее время в офисе Владимира Зеленского царит мрачная атмосфера. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источник, близкий к офису.
13:01
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы Верховного суда Лебедева
Российский президент Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева выразил соболезнования его родным и близким.
13:00
Дудаков назвал Тутберидзе добрым и весёлым человеком
Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков высказался об Этери Тутберидзе.
12:59
Мостовой допустил, что Джикия может продолжить карьеру в «Зените»
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой не исключил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Зенит».
12:55
Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Вооружённые силы Украины покинули несколько позиций под Авдеевкой.
12:53
В юбилейной Гонке Легкова приняли участие более 5000 участников и болельщиков
В юбилейной Гонке Легкова, прошедшей в Пересвете 23 февраля, приняли участие более 5000 участников и болельщиков. Впервые мероприятие состоялось в 2015 году, а его участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет.
12:49
Колобков: Аверины радовали весь мир и могли добиться большего, но лишились шанса
Экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение сестёр Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.
12:47
Bloomberg: Пентагон завёл более 50 уголовных дел, связанных с помощью Киеву
Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что после изучения поставок Киеву американского оружия, в том числе с участием подрядчиков, было возбуждено более 50 уголовных дел.
12:40
Sun: защитник «Ливерпуля» нанял охрану из-за преследующей его фанатки
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд нанял охрану из-за преследующей его болельщицы.
12:37
Глава ДНР Пушилин приехал в освобождённую Авдеевку
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что приехал в освобождённую Авдеевку.
12:36
Боксёр Курбанов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA 8 марта
Россиянин Магомед Курбанов проведёт свой следующий бой с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
12:36
AT: НАТО попытается атаковать Калининград при возможном конфликте с Россией
Страны НАТО могут попытаться напасть на Калининград в случае возможного конфликта с Россией, сообщило интернет-издание Asia Times.
12:27
Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
12:26
Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА
Форвард «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма превзошёл достижение россиянина Андрея Кириленко в НБА.
12:16
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался в Москве в возрасте 80 лет.
12:10
Ардашев — о Гонке Легкова: Большунов просто играл с нами
Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на 20 км свободным стилем в Гонке Легкова.
12:09
Матч «Валенсии» в чемпионате Испании перенесли из-за пожара в городе
Матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» — «Валенсия» решили перенести на неопределённый срок.
12:07
Сенатор Пушков: удары по России с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО
Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что возможные удары украинских войск по территории России при помощи истребителей F-16 рискуют привести к столкновению Москвы с НАТО.
12:00
Медведев назвал Запад врагом и призвал мстить ему «везде, где только можно»
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал западные страны врагами России и призвал мстить им «везде, где только можно».
11:59
Представитель Захаряна: Арсен пройдёт МРТ, он неудачно приземлился на плечо
Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о травме клиента.
11:52
Медведев: новые санкции Запада направлены против всего населения России
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.
11:50
Токов: Немков способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов поделился ожиданиями от дебютного поединка в тяжёлом весе россиянина Вадима Немкова с бразильцем Бруно Каппелоццей.
11:48
Американский историк Саротт: российские войска выигрывают в конфликте на Украине
Американский историк Мэри Саротт заявила, что российская армия побеждает в конфликте на Украине, которая рискует потерять ещё больше территорий.
11:45
Токов — о реванше с Исмаиловым: можно сказать, что это бой года
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов высказал мнение касательно реванша с Магомедом Исмаиловым.
11:39
МИД: Россия не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года
Замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия на намерена выходить из Договора о космосе 1967 года.
11:39
Дубль Сулейманова помог «Локомотиву» победить «Ашхабад» в товарищеском матче
«Локомотив» победил «Ашхабад» из Туркменистана в товарищеском матче.