Bloomberg: из-за вопроса о вооружении Украины восток Европы теряет веру в её запад

Разногласия по поводу того, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов Киева и где эти боеприпасы следует закупать, превращаются в более глубокий раскол в Европе, сообщает Bloomberg.



Как говорят европейские официальные лица, если Россия победит, то многие в бывшей коммунистической Европе никогда больше не будут доверять своим западным соседям.



Настроение в дипломатических кругах таково, что, если Россия в конечном итоге выиграет конфликт на Украине, то Западной Европе этого не простят, и весь проект европейской интеграции после падения Берлинской стены может оказаться под угрозой, поскольку этот раскол станет неизгладимым шрамом.



Западноевропейские правительства не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять, сказал один высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.



Страны Евросоюза уже несколько месяцев обсуждают, стоит ли закупать оружие за пределами блока, поскольку ЕС оказался не в состоянии выполнить обязательства по предоставлению Киеву 1 миллиона артиллерийских снарядов за годичный срок, который истекает в начале следующего месяца.