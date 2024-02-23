Les Echos: западные санкции остаются малоэффективными

12:05
Депутат Чепа: заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением Запада
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что заморозка Арменией членства в ОДКБ связана с давлением со стороны западных стран.
11:55
Рианчо: Кокорину будет тяжело вернуться даже в РПЛ
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение форварда «Ариса» Александра Кокорина в РПЛ.
11:55
«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Херсоне
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели».
11:45
Военкор RT показал бой ВС России за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке
Военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры боя российских военнослужащих за выход к дороге жизни украинской армии в Авдеевке.
11:42
Рюдигер считает, что Мбаппе превосходит Холанда
Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, кого считает лучше — форварда ПСЖ Килиана Мбаппе или нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
11:41
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
11:39
Аналитик спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80—85 за баррель
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT дал прогноз ценам на нефть марки Brent.
11:29
The Hill: Украина не одержит победу в конфликте с Россией
Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией, говорится в статье американского издания The Hill.
11:25
Защитник «Зенита» Алип назвал любимых бойцов в UFC
Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, за кем следит в UFC.
11:19
Минобороны: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Курской области.
11:18
Учёный Садовский рассказал о последствиях крупной вспышки на Солнце
Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский в беседе с RT рассказал о последствиях крупнейшей за семь лет вспышки на Солнце.
11:13
Кочетков признан первой звездой игрового дня НХЛ, Бучневич — второй
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.
11:12
Глава МО Армении: у сотрудничества Парижа и Еревана далеко идущие планы
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян сообщил, что у страны с Францией в области оборонной сферы намечаются далеко идущие планы.
11:08
Помощник президента РФ: Сербия и Парагвай — хорошие соперники для сборной России
Помощник президента РФ Игорь Левитин оценил соперников сборной России по футболу на мартовских учебно-тренировочных сборах.
11:08
ФОМ: 82% российских граждан положительно оценивают работу Путина
Согласно данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 82% российских граждан положительно оценивают работу президента России Владимира Путина.
10:58
На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
Крупнейший за семь лет по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце в ночь на пятницу, 23 февраля, между 00:00 и 02:00 мск.
10:58
Синоптик Ильин спрогнозировал пасмурную погоду в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
10:54
Гвардиола заявил, что хочет возглавить сборную на крупном турнире
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о желании возглавить сборную на международном турнире.
10:52
В Эстонии назвали решение по ограничению применения оружия ВСУ ошибкой
Новый командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило назвал ошибкой решение стран Запада ограничить использование оружия, переданного украинским войскам, исключительно территорией Украины.
10:48
Старовойт сообщил о работе систем ПВО в небе над Курском
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курском работают российские системы противовоздушной обороны.
10:45
Боец ВС России рассказал RT об отражении атак на участке Работино — Вербовое
Военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.
10:43
Международный союз велосипедистов допустил россиян до этапа Кубка наций по велотреку
Тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов рассказал, что Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение разрешить российским спортсменам выступить на этапе Кубка наций.
10:41
dikGAZETE: Путин преподал гражданам США урок истории на примере прадеда Блинкена
Российский лидер Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его рассказа о бегстве прадеда из России в 1904 году, говорится в публикации турецкой газеты dikGAZETE.
10:35
Радимов: для Кокорина футбол уже хобби, дайте ему спокойно играть и жить
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.
10:34
Секретариат ОДКБ заявил, что не получал заявлений Еревана о заморозке членства
В секретариате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что не получали заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ.
10:26
МО Франции: Париж передаст Еревану ракеты для ПВО в случае необходимости
Франция может предоставить Армении ракеты для средств противовоздушной обороны, если в этом будет необходимость. Такое заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню.
10:25
Минфин США: новые американские санкции против России затронут «более 500 целей»
Новые американские санкции в отношении России затронут «более 500 объектов», информирует телеканал Fox News со ссылкой на замминистра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо.
10:21
Уткин предложил «Спартаку» подписать Алвеса
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал приговор бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу по делу об изнасиловании.
10:21
Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 92—94 рублей
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал курс доллара на уровне 92—94 рублей.
10:11
Полянский заявил о подготовке Западом «проукраинского шабаша» в ООН
Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны готовят «проукраинский шабаш» в ООН в пятницу, 23 февраля.
10:08
Плеттенберг: «Ливерпуль» провёл первые переговоры с представителями Алонсо
«Ливерпуль» планирует пригласить главного тренера «Байера» Хаби Алонсо на аналогичный пост.
10:01
Экс-главком НАТО Ставридис: российские субмарины представляют угрозу Западу
Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что возможности российских субмарин являются угрозой для Запада.
09:59
Путин в ходе поездки в Чувашию проверил работу телемедицины в сельском ФАП
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Чувашию 22 февраля посетил новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Рындино Цивильского муниципального округа и оценил там работу телемедицины.
09:53
Бучневич — о хет‑трике в матче НХЛ с «Айлендерс»: хорошая работа
Российский нападающий «Сент‑Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о победе над «Нью‑Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.
09:49
Путин пообещал проработать изменение расчёта суточных для водителей грузовиков
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос изменения шкалы расчёта суточных для водителей грузовых автомобилей.
09:42
Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль ещё больше территорий
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что российская армия возьмёт под контроль ещё больше территорий перед мирными переговорами с Украиной.
09:40
NRK: действующий президент IBU Далин подозревается в коррупции
Действующего президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина подозревают в коррупционных действиях.
09:35
Перечень автомобилей для чиновников расширили моделями «Автотора» и «ПСМА Рус»
Минпромторг России обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для использования госслужащими в служебных целях, расширив его до 12 брендов за счёт машин, сборка которых ведётся на мощностях калининградского «Автотора» и калужского «ПСМА Рус».
09:30
Sky News: Россия безостановочно штурмует позиции ВСУ вдоль линии фронта
Российская армия безостановочно штурмует украинские позиции с использованием широкого разнообразия вооружения, говорится в публикации Sky News со ссылкой на представителей ВСУ.
09:25
Кремлёв: Макгрегор и Ян не против побоксировать между собой
Глава Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал возможный поединок с участием российского бойца Петра Яна и ирландца Конора Макгрегора по правилам бокса.
09:22
Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 14,75% годовых
Национальный банк Казахстана объявил о понижении базовой ставки с 15,25% до 14,75% годовых.
09:11
Шайба Тренина принесла «Нэшвиллу» победу над «Лос-Анджелесом»
«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:11
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе с палетами, продуктами питания и металлическими изделиями в Новосибирске.
09:02
Передача Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче НХЛ против «Торонто»
«Вегас Голден Найтс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:01
Назвавший Шольца обиженной ливерной колбасой посол Мельник не жалеет об этом
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал когда-то немецкого канцлера Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.
09:00
Мэр Горловки сообщил о пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
08:53
Латвийская федерация приостановила лицензии хоккеистов, выступающих на Играх Будущего
Федерация хоккея Латвии (LHF) приняла решение приостановить лицензии спортсменов, которые приняли участие в Играх Будущего.
08:48
Глава МИД Великобритании попросил Бразилию повлиять на Россию по Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал своего коллегу из Бразилии Мауро Виейру дипломатически воздействовать на Россию, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространённом британским МИД.
08:45
РИА Новости: бойцы ВС России на багги ушли от летящего на них дрона в Авдеевке
Бойцы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России на багги ушли от летящего на них украинского дрона-камикадзе в Авдеевке.
08:41
Фазель: сначала воспринял идею Игр Будущего со скепсисом
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, как изначально воспринял идею об Играх Будущего.