Les Echos: западные санкции остаются малоэффективными

Антироссийские санкции не работают в полную меру: в Великобритании выяснили, что существуют рабочие способы обойти ограничения, рассказывает Les Echos. Во многом этому способствует разница в санкционном режиме между странами, что создаёт несостыковки и возможные лазейки.

Спустя два года после введения западных санкций против России их эффективность по-прежнему под вопросом, пишет Les Echos. Парламентская комиссия в британской палате лордов указала на возможности для обхода ограничений с помощью стран-посредников и незастрахованного «призрачного» флота танкеров.

Лондон как мировой финансовый центр, притягивающий многих российских инвесторов, стал главной темой в обсуждении санкций, рассказывает издание. После брексита в Великобритании и Европе отличаются правила, что создаёт несостыковки и открывает лазейки. Кроме того, администрация на местах зачастую не наказывает компании за нарушения санкционного режима: так, Управление по осуществлению финансовых санкций до сих пор не выписало ни одного штрафа, хотя число её сотрудников в начале конфликта удвоили.

В Евросоюзе ситуация осложняется тем, что механизм ограничений отличается в каждой отдельно взятой стране. В результате появляется 27 подходов для их преодоления, в том числе в финансовом секторе. Директор по санкциям и контролю за экспортом в ассоциации банков UK Finance Нил Уайли объяснил Les Echos, что любой бизнесмен международного уровня не хранит все свои фонды в одном банке, что осложняет заморозку активов. По словам эксперта, достаточно легко зарегистрироваться в другой юрисдикции и таким образом избежать санкций, потому что проверить все транзакции невозможно.