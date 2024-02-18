RFI: Китай, Индия и Турция получают выгоду от антироссийских санкций

Западные санкции после начала СВО заставили Россию искать новых партнёров для экспорта нефти и газа в Азии, передаёт RFI. Главным торговым партнёром Москвы стал Пекин, также увеличились поставки в Индию, а турецкий импорт подскочил на 83%.
После введения санкций на углеводороды Кремль потерял привычных покупателей в Европе, однако смог найти новые рынки в Азии для обхода ограничений, рассказывает в подкасте RFI. Пекин стал главным торговым партнёром Москвы, которому она поставляет нефть и газ. В прошлом году товарооборот между странами составил не менее $220 млрд. Российскую нефть также закупает Индия, которая за первое полугодие 2023 года увеличила поставки на 22%.
Турция тоже воспользовалась западными санкциями и за два года на 83% увеличила экспорт в Россию товаров двойного назначения: автомобилей, запчастей и бытовой техники. RFI утверждает, что Москва использует их детали для производства вооружения. С начала СВО российские бизнесмены переехали в Турцию для развития такой торговли.
Для борьбы с нарушением санкций Запад вводит вторичные санкции против тех иностранных компаний, которые заключают сделки с Россией. Некоторые страны считают, что это нарушает международный закон, и предпочитают оказывать дипломатическое давление на страны-партнёры, продолжающие торговать с Россией.
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