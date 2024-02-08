CNBC: за счёт российского импорта Индия помогает сохранять доступные мировые цены на нефть

Индия помогает поддерживать доступные цены на нефтяном рынке за счёт российского импорта, поэтому другие страны мира ей за это «благодарны», заявил в интервью CNBC министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. По словам министра, если бы вместо этого его страна увеличила закупки у ближневосточных поставщиков, то рыночная цена выросла бы вдвое и достигла $150 за баррель, особенно учитывая рост напряжённости в Красном море.

Индия поддерживает мировые цены на сырую нефть на доступном уровне благодаря увеличению импорта российских ресурсов, что идёт на пользу и остальным потребителям, заявил индийский министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури в интервью CNBC. По его мнению, другие страны тоже понимают это и не возражают против сотрудничества с Россией.



«Мир благодарен Индии за покупку российской нефти», — подчеркнул министр в беседе с корреспондентом CNBC в кулуарах конференции India Energy Week, которая проходит на Гоа. «Если мы начнём закупать больше ближневосточной нефти, тогда цена на нефть будет уже не на уровне 75 или 76 долларов. Это будет 150 долларов», — пояснил он.



После ввода западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы начали активно скупать российскую нефть со скидкой. И в результате Москва стала ведущим поставщиком сырой нефти для этой страны — сейчас на её долю приходится около 36% от общего объёма индийского импорта сырой нефти, сообщается в статье. В то время как поставки ближневосточной нефти в Индию упали до рекордно низкого уровня.



В результате таких структурных изменений цены на нефть находятся под давлением, несмотря на рост напряжённости в районе Красного моря и опасения о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке. Обычно такая неопределённость стимулирует рост цен на энергоносители — однако на фоне рекордного объёма производства в США и продолжающегося глобального экономического спада этот рост пока был ограничен, сообщает CNBC.



В то же время индийский министр энергетики заявил, что он «не слишком обеспокоен» тем, что в результате произойдёт дальнейший скачок цен на рынке. По его мнению, даже если это случится в обозримой перспективе, в конечном итоге более высокие цены на нефть неизбежно приведут к сокращению спроса и рыночная ситуация будет сбалансирована.



Согласно прогнозам экспертов Международного энергетического агентства, в ближайшие несколько лет Индия станет крупнейшей движущей силой роста спроса на нефть на мировых рынках. Премьер-министр Нарендра Моди объявил о планах увеличить мощности по переработке нефти в стране почти на 80% — до 450 млн тонн ежегодно, говорится в статье.



В то же время Индия поставила амбициозные цели для своей программы энергетического перехода: удовлетворить 50% своего спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников к 2030 году, а к 2050-му полностью перейти на возобновляемые источники энергии, хотя в настоящее время 75% всей электроэнергии страны вырабатывается на угольных электростанциях. Однако министр энергетики выразил уверенность в том, что все эти цели «будут полностью достигнуты», заключает CNBC.