В этом году Индия, которая считается третьим по величине импортёром и потребителем нефти в мире, сумела обойти Европу и стать крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов. Этот сдвиг произошёл на фоне ужесточения западных санкций против Москвы. Активное расширение сотрудничества с Россией не только поддерживает экономический рост Индии, но и ослабляет давление на её торговый дефицит, передаёт WION.

За счёт стратегического структурного сдвига Индии удалось сэкономить 2,7 миллиарда долларов, выбрав закупки российской нефти со скидкой.



Итак, этот шаг не только поддерживает экономический рост в Индии, но и ослабляет давление на её торговый дефицит. Индия, которая является третьим по величине импортёром и потребителем нефти в мире, сумела в этом году обойти Европу и стать крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов.



Этот сдвиг произошёл после введения западных санкций против Москвы из-за её спецоперации на Украине. А сейчас доступ к эффективной с экономической точки зрения российской нефти также позволил Индии сократить импорт из Западной Азии, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок, к которому прибегла Саудовская Аравия с июля.



Итак, с января по сентябрь Индия импортировала 69,06 миллиона тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 миллиона баррелей в день. Средняя цена на российскую нефть, поставленную индийским переработчикам за этот период, составляла 525,60 доллара за тонну, включая расходы на её доставку и страхование.



Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти, аналогичной по качеству среднесернистой российской нефти сорта Urals, составила 564,46 доллара за тонну. И это означает значительную экономию для Индии — в размере около 2,7 миллиарда долларов, по сравнению с тем, что ей пришлось бы заплатить, если бы вместо этого она выбрала нефть из Ирака.



В результате Россия теперь стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а Саудовская Аравия опустилась на третье место.



Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.