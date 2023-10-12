Le Monde: Россия успешно обходит западные санкции на нефть и подрывает гегемонию доллара

Несмотря на установленный Западом потолок цен на нефть, Россия обходит санкции благодаря новому рынку сбыта в Азии, пишет Le Monde. Там государству удаётся продавать энергоносители по рыночной стоимости, а также чаще проводить сделки в юанях, что сказывается на привлекательности доллара как основной валюты мировой торговли.
В конце 2022 года страны «Большой семёрки», Евросоюз и Австралия установили потолок цен в $60 за баррель на ввозимую из России нефть, чтобы сократить доходы государства от поставок энергоресурсов, напоминает Le Monde. Однако в реальности такие ограничения совсем не соблюдаются: об этом свидетельствуют котировки нефти Urals, которые достигли $90 за баррель.
Москва обходит санкции благодаря новым рынкам сбыта в Азии — главным образом в Китае и Индии, которые не вводили никакого эмбарго. Как рассказывает французская газета, российскую нефть туда экспортируют якобы с соблюдением введённого предела цен, однако низкая стоимость компенсируется высокой наценкой на другие услуги через подставные компании, зарегистрированные за границей. Таким образом, России удаётся продавать нефть по рыночной цене, отказываясь от услуг западных посредников, самостоятельно проводя переговоры и договариваясь о страховке.
Кремль также прибегает к нелегальным поставкам. В недавнем расследовании Le Monde выяснилось, что государство закупает старые танкеры, которые не нуждаются в страховке или которые проводят перевалку груза, чтобы скрыть его происхождение. Так, в мае Индия импортировала 40,4% нефти из России, тогда как в начале украинского конфликта эта цифра не превышала 2%. Другими словами, Индия стала основным «отмывателем» российской нефти, потому что она легально продаёт её Европе в виде очищенного дизеля или бензина. «Никогда ещё Россия не зарабатывала столько денег, — считает анонимный французский эксперт, — однако частично это незаметно, потому что доход поступает на счета оффшорных компаний».
Кроме того, санкции против второго крупнейшего производителя нефти в мире могут ударить по США, подрывая гегемонию доллара. Согласно недавнему анализу Европейского банка реконструкции и развития, в течение 2022 года объём российского импорта, который оплачивается юанями, вырос с 3% до 20%. Авторы исследования отмечают, что санкции могут сказаться на привлекательности американского доллара как основной валюты мировой торговли.
В заключение Le Monde подчёркивает, что санкции против России, несмотря на их неэффективность, не теряют актуальности. Эксперты предлагают вводить так называемые вторичные санкции против всех, кто закупает российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Кроме того, можно ввести ограничения в адрес тех российских компаний, которые играют ключевую роль в экспорте энергоносителей (например, Газпромбанк или «Роснефть»), однако пока не попали в санкционные списки.
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