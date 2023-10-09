NYTimes: российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем полагали на Западе

Российская экономика всё больше структурируется вокруг конфликта на Украине, пишет The New York Times. При этом в статье отмечается, что, несмотря на введённые против России санкции, её экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем полагали западные правительства.

Новые цифры российского бюджета ясно дают понять, что экономика России всё больше структурируется вокруг конфликта на Украине, пишет The New York Times. В конце прошлого месяца правительство объявило, что в следующем году почти треть расходов страны — примерно $109 млрд — будет направлена ​​на «национальную оборону».



С тех пор как Россия ввела свои войска на Украину в феврале 2022 года, её экономике пришлось с поразительной скоростью адаптироваться к серьёзнейшим изменениям. Соединённые Штаты, Евросоюз и страны — союзники Украины упорно пытались нанести Москве вред с помощью масштабных санкций.



Так, Европейский союз, крупнейший торговый партнёр России, быстро разорвал с ней экономические отношения, разрушив устоявшиеся цепочки поставок и лишив Москву надёжного источника доходов из-за границы. Соединённые Штаты использовали свою финансовую мощь, чтобы заморозить российские активы на сотни миллиардов долларов и отрезать страну от мировой финансовой системы.



Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства. Москва нашла других покупателей на свою нефть. Она быстрыми темпами вкачивала деньги в экономику для финансирования своей военной машины, обеспечив работой почти всех имеющихся работников и повысив размер еженедельных зарплат. Общий объём производства в этом году, по оценкам российского Центробанка, может вырасти на 2,5%. И по этому показателю Россия может обойти не только ЕС, но, возможно, даже Соединённые Штаты.



Более того, совсем недавно на фоне роста стоимости нефти Россия научилась обходить потолок цен на чёрное золото в $60 за баррель, введённый странами «Большой семёрки».



Между тем российский спрос на иностранную валюту — для оплаты импортных товаров или обеспечения надёжных инвестиций — привёл к падению курса рубля, который на прошлой неделе пересёк символическую отметку — 100 за доллар. В статье отмечается, что сейчас для властей России основной причиной беспокойства стало ускорение инфляции, вызванное ослаблением национальной валюты.