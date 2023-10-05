Немецкий экономист: отказ Германии от ископаемого топлива разрушит экономику ФРГ, но обогатит другие страны

Отказ от ископаемого топлива и переход на зелёную энергетику — политическая максимума в современной Германии, которой она не только сама следует, но и пытается навязать другим странам. Таким образом, Германия только разрушит свою экономику и приведёт страну к бедности, что станет примером для всех других стран, считает экономист и экс-президент Мюнхенского института экономических исследований Ханс-Вернер Зинн. В интервью немецкому YouTube-каналу Mission Money он подчёркивает, что другие страны уже получают выгоду от немецкой глупости, когда покупают высвободившееся ископаемое топливо, и спрос на него будет только расти.

ХАНС-ВЕРНЕР ЗИНН, экономист: В Германии в настоящее время доля первичной энергии, приходящейся на ветер и солнце, составляет всего 6 процентов. Да, это больше, чем было несколько лет назад. Но это 6 процентов, и всего 16 процентов приходится на всю зелёную энергию. В бо́льшую сторону это невозможно изменить — вы не можете перепрофилировать ещё больше земли, потому что тогда у нас возникает дилемма между продовольствием и топливом. Вы не можете строить больше плотин. Нет ничего, что поспособствовало этому.

Итак, упор делается на ветровую и солнечную энергию. И мы хотим, чтобы эта доля ветровой и солнечной энергии выросла с 6 процентов до, насколько я знаю, 84 процентов? И это за 23 года? Так где мы находимся, что это такое? Что это за идиотские представления? Это не просто неправильно и высокомерно, это слишком абсурдно и дерзко.

ПЕТЕР БЛЁД, ведущий: И мы рискуем таким образом закрыть или даже упразднить себя экономически.

ХАНС-ВЕРНЕР ЗИНН, экономист: Это с гарантией. Потом говорят, что мы пример для всего мира и покажем вам, как это работает. В истории мы пробовали это много раз. И действительно, мир увидит, что особый немецкий путь, который мы здесь выбираем, ведёт на обочину.

Разрушение промышленности или как минимум её частичное сокращение приведёт к нищете. Жизненный уровень упадёт. Почему другие страны будут повторять за нами? Сейчас, когда они не идут нашим путём, они получают прибыль от низких цен на энергию, которую мы им отдаём, уступая горючее топливо. Почему они будут повторять за нами? Это не работает таким образом, это сработает только в том случае, если страны мира объединятся и наложат друг на друга обязывающие ограничения.

Некоторые говорят, что таковым является Парижское соглашение. Об этом не может быть и речи. В Парижском соглашении сейчас участвует максимум 60 или 61 страна из 190—191, а сейчас уже, может, стало больше 198 стран. Только они принимают обязательные ограничения, количественно измеримые ограничения на выбросы CO 2 . Большинство вообще не заявило о своей позиции.

Да, среди тех, кто высказался за, среди тех 60, есть большая страна — США. Но США до сих пор не ратифицировали договор. Более того, весь Парижский договор не имеет обязательной силы по международному праву, а представляет собой всего лишь декларацию о намерениях. И на последующих конференциях Китай и Индия изо всех сил старались не позволить привязать себя к чему-то здесь.

ПЕТЕР БЛЁД, ведущий: Потому что они лучше знают.

ХАНС-ВЕРНЕР ЗИНН, экономист: Да, потому что им нужна ископаемая энергия. Китай всё ещё строит новые угольные электростанции мощностью один гигаватт каждые 10—12 дней. И это обычные угольные электростанции. В 2020 году Китай ввёл в строй столько же новых угольных электростанций, сколько всего имеется в Германии. Движение продолжается непрерывно во всех направлениях. Конечно, они также производят зелёную энергию, это верно. Доля ветровой и солнечной энергии у них сейчас составляет 5 процентов. Но они делают все. Они ищут себе энергию везде, где только могут её получить, и особенно много им нужно нефти. Добыча нефти и спрос на нефть снова возросли. И если нефть такая дешёвая, то китайцы, можете не волноваться, купят её.

Дата выхода в эфир 03 октября 2023 года.