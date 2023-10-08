Le Figaro: мир всё дальше отходит от свободной торговли

Из-за пандемии и войн меняется структура и динамика мировой торговли, появляются преграды, страны предпочитают торговлю внутри своих блоков. Как пишет Le Figaro, свободная торговля больше не является абсолютной целью, страны скорее стремятся обеспечить себе экономическую безопасность и наладить борьбу с потеплением климата.

Мировая торговля плохо растёт, пишет Le Figaro. По оценке ВТО, если в прошлом году её рост составил 2,7%, то в этом году — лишь 0,8%. Замедление торговли началось в конце 2022 года и затронуло многие страны по широкому спектру товаров, включая телекоммуникационное оборудование и продукты питания, отмечают эксперты.

В следующем году специалисты ВТО ожидают роста ВВП и, соответственно, мировой торговли. Но в глобальном смысле мировая торговля переживает фазу стагнации после кризиса 2008 года, поскольку она растёт медленнее, чем мировой ВВП, отмечает профессор экономики Грегори Ванель.

Постоянные кризисы и изменение климата заставляют бизнес и правительства подвергать сомнению идеи глобализации, которая набирала обороты в последние десятилетия. «В глобализации происходит настоящий сдвиг парадигмы, — отмечает политолог Изабель Бенсидун. — Взаимозависимость подвергает людей рискам, которые необходимо ограничивать».

О проблемах из-за взаимозависимости бизнесмены задумались во время пандемии. Она также нарушила многие цепочки поставок. А из-за войны на Украине сокращается экспорт некоторых видов сырья, что приводит к резкому росту цен. Плюс Вашингтон принимает меры, чтобы субсидировать внутреннее производство и снизить импорт товаров из Китая.

В итоге, в частности, меняется структура мировой торговли. «Отныне глобализация будет происходить среди друзей, которые разделяют одни и те же ценности», — говорит министр финансов США Джанет Йеллен. И это уже происходит. В докладе ВТО говорится, что быстрее всего растут торговые потоки внутри блоков, имеющих общие взгляды: на Западе вокруг США, на Востоке вокруг Китая. Здесь присутствует и стремление к безопасности: например, Мексика уже опережает Пекин в торговле с США. Но эксперты заметили в этом процессе неожиданный эффект: экспортёры, занявшие место Китая на американском рынке, стали больше зависеть от Пекина.

Стремление к достижению углеродной нейтральности также способствует изменению тенденций глобализации. Запад старается обеспечить безопасность поставок необходимых редких металлов. Компании стремятся развивать более эффективные цепочки создания стоимости, часто с увеличением местного производства.

Конфликт на Украине ускорил фрагментацию мировой торговли сырьём и усилил экспортные ограничения. По оценкам МВФ, ограничения на экспорт увеличились почти в пять раз за пять лет, причём больше всего пострадали сельское хозяйство и горнодобывающий сектор, что угрожает продовольственной безопасности и энергетическому переходу. Сильнее всего фрагментация экономики скажется на бедных странах, они могут потерять до 2% своего ВВП. «Мир всё дальше отходит от свободной торговли», — отмечает Грегори Ванель.

Благодаря цифровизации международная торговля движется в сторону увеличения объёма посреднических услуг. Однако, например, торговля автомобилями остаётся активной и по-настоящему международной. Но сменился вектор: если раньше Германия отправляла свои машины в Китай, то теперь, наоборот, дешёвые китайские машины пришли в Европу.

У многих стран больше нет желания продвигать коммерческий либерализм. «Свободная торговля больше не является абсолютной целью, — приводит Le Figaro слова политолога Изабель Бенсидун. — На смену ей приходит двойной императив экономической безопасности и борьбы с глобальным потеплением».