Hindustan Times: с правительством согласны — индийская оппозиция поддержала курс на партнёрство с Москвой

23:20
Греческий «Арис» объявил об аренде Сулейманова
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в греческом «Арисе».
23:19
Глава Генштаба Британии рассказал о своей реакции на уничтожение Challenger 2
Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявил, что испытал сильные эмоции в связи с новостями об уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне СВО.
23:06
Путин провёл встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудил с ним вопросы развития региона.
23:01
Турецкие фанаты освистали гимн Армении перед матчем отбора Евро-2024 по футболу
Болельщики сборной Турции проявили неуважение к футболистам национальной команды Армении перед матчем групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.
22:58
Турецкий эксперт Оймен назвал крайне низкими шансы Армении на вступление в НАТО
Шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки из-за возможности вето со стороны Турции и других стран. Об этом заявил бывший представитель Турции в Североатлантическом альянсе Онур Оймен.
22:47
Звонарёва и Зигемунд пробились в финал US Open 2023
Россиянка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд пробились в финал Открытого чемпионата США по теннису 2023 года в парном разряде.
22:43
В Интерполе выразили обеспокоенность в отношении поставляемого на Украину оружия
Генсек Интерпола Юрген Сток выразил обеспокоенность по поводу поставляемого Украине оружия, которое может оказаться на других театрах военных действий.
22:38
Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м
Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на 2000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
22:36
Избирком Херсонской области: явка первого дня голосования превысила 58,4%
В первые сутки единого дня голосования явка на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов составила 58,42%.
22:25
Ротенберг назвал судейской ошибкой два удаления хоккеистов СКА подряд в игре в «Локо»
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг раскритиковал работу арбитров на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
22:23
Илон Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink
Американский бизнесмен Илон Маск переговорил с российским послом в США Анатолием Антоновым до того, как принять решение ограничить работу Starlink в районе Крыма.
22:19
Экскурсовод Власенко составила прогулочный маршрут по случаю Дня города
В выходные, 9 и 10 сентября, Москва отмечает своё 876-летие. В связи с этим экскурсовод, руководитель экскурсионного бюро «Городские сказки» Катерина Власенко по просьбе RT составила компактный маршрут, который позволит ближе познакомиться со столичными достопримечательностями разных эпох и культур.
22:14
Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии»
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин дал понять, что пока не намерен покидать «Монако».
22:10
Путин назвал фантастикой успехи России в ядерной сфере
Достижения России в ядерной области являются впечатляющими и фантастическими. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
21:57
Правоохранители задержали причастных к массовому отравлению шаурмой под Курском
Следственный комитет по Курской области заявил о задержании лиц, которые причастны к смерти девушки и массовому отравлению шаурмой жителей города Льгова.
21:55
Крылова заявила, что конкретной информации по новому партнёру Кагановской пока нет
Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась о поиске партнёра для Василисы Кагановской.
21:49
«Спартак» на своём льду уступил «Адмиралу» в матче КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:43
Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинской армии.
21:41
СК Армении сообщил об освобождении блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
Обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян и блогер Микаэл Бадалян освобождены. Об этом сообщили в СК Армении.
21:40
Авербух назвал Костомарова мотиватором для многих людей
Хореограф Илья Авербух высказался по поводу появившейся информации, что олимпийский чемпион Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.
21:33
Зеленский пожаловался на «слишком длинную» санкционную паузу против России
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении пожаловался на «слишком длинную» санкционную паузу международных партнёров в отношении России.
21:29
«Ак Барс» с крупным счётом обыграл «Куньлунь» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» на своём льду нанёс поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:23
В ДНР заявили, что явка избирателей на выборах парламента превысила 50%
В Донецкой Народной Республике завершился первый день основного голосования на выборах в парламент, явка составила 59,04%.
21:22
ЦСКА с Федотовым разгромил «Нефтехимик» в игре КХЛ
Московский ЦСКА в гостях нанёс разгромное поражение «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:15
Минюст включил в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы»
В реестр иноагентов включили солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова и ещё пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.
21:14
«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ
«Локомотив» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:06
Рогов сообщил, что второй Challenger 2 подбили из установки «Корнет»
Российские военные на Запорожском направлении подбили из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
21:03
Головин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании ему подходит
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что бывший хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян сделал правильно, согласившись на трансфер в «Реал Сосьедад».
21:02
Явка на выборах в ЛНР превысила 42%
Явка на выборах в Луганской Народной Республике в первый день голосования превысила 42%, заявила зампредседателя республиканской избирательной комиссии Марианна Сумская.
20:57
Сборная Испании разгромила Грузию в матче квалификации Евро-2024
Сборная Испании с разгромным счётом победила Грузию в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
20:56
Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева
Большинство граждан Украины осознают угрозу от преступной политики Киева, поэтому повальную мобилизацию давно называют «могилизацией».
20:52
Ямаль стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании
Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, сыгравшим за сборную Испании.
20:51
Путин: Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России
Запад специально спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра.
20:46
Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове
Президент России Владимир Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове.
20:45
Власов поднялся на восьмое место в общем зачёте «Вуэльты» после 13-го этапа
Россиянин Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe занял восьмое место на 13-м этапе велосипедной многодневной гонки «Вуэльта Испании».
20:36
Зеленский заявил, что превосходство России в небе мешает контрнаступлению ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что превосходство России в небе в зоне спецоперации мешает контрнаступлению украинских войск.
20:34
Валиева назвала Овечкина великим хоккеистом
Российская фигуристка Камила Валиева назвала нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина великим хоккеистом.
20:34
Порядка 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве
Порядка 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Избирательные участки, которых по городу 2058, закрылись в 20:00 8 сентября. При этом онлайн-голосование продолжится и ночью.
20:26
Стрелявший в участника СВО в Батайске пришёл с повинной в сопровождении адвоката
Стрелявший в участника СВО в Батайске пришёл с повинной в сопровождении адвоката. Об этом RT сообщил источник.
20:22
Сорокин перешёл из «Краснодара» в «Рубин»
Защитник Егор Сорокин перешёл из «Краснодара» в «Рубин».
20:17
МОК предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию
Международный олимпийский комитет (МОК) предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.
20:15
Специалист Белоусова рассказала о пользе каш для здоровья детей
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова заявила, что каши — залог здорового питания детей.
20:15
Мэр Горловки рассказал об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли посёлок Гольмовский. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько.
20:10
Филолог Костина рассказала о подходах к разработке учебников по удмуртскому языку
Ксенья Костина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института национального образования Удмуртии, рассказала, какие подходы используются при разработке программ и учебников по удмуртскому языку.
20:09
МИД России: переработка зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке
Инициатива переработки российского зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке, она направлена на оказание помощи нуждающимся странам. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
20:06
МАГАТЭ: ЗАЭС сокращает численность сотрудников из-за военной активности
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что получило уведомление о временном сокращении численности сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре в связи с опасениями роста военной активности в Запорожской области.
20:06
Нутрициолог Тодорова посоветовала есть больше рыбы осенью
Нутрициолог Анастасия Тодорова дала рекомендации по питанию в осенний период.
20:05
Рыженков: внутрироссийские турниры стали толчком к развитию для сборной Белоруссии
Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Олег Рыженков высказался о престиже Кубка Содружества.
20:02
Суд Петербурга не стал арестовывать женщину, поджёгшую военкомат
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил отказать следствию в заключении под стражу Елены Комаричевой, которая обвиняется в поджоге военкомата. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.
20:01
В Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон «Цифровой прорыв»
В Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».