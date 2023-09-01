Politico: Киев недоволен продажами российских нефтепродуктов на Западе и призывает к ужесточению санкций

Советник президента Украины по экономике Олег Устенко призвал ЕС, а также Великобританию и США к ужесточению санкций против России, сообщает Politico. По мнению украинского чиновника, Запад должен ввести запрет на продажу всех нефтепродуктов с использованием российской нефти, а потолок цены на топливо из России должен быть понижен до $30.

Российский дизель, керосин и другие продукты переработки нефти наводняют Европу, несмотря на санкции, к неудовольствию Киева, сообщает Politico. В этой связи советник президента Украины по экономике Олег Устенко призвал ЕС, а также Великобританию и США к ужесточению санкций против России, сообщает Politico.

Украинский чиновник просит, в частности, закрыть «лазейку», позволяющую третьим странам перерабатывать сырую нефть, купленную у российских государственных энергетических компаний, в бензин, дизельное топливо и другие продукты, чтобы позднее продавать их без ограничений. В качестве примера Устенко привёл Индию, чьи закупки российской нефти до начала конфликта составляли не более 1% всего объёма импорта, а сегодня выросли до 40%.

Как напоминает издание, в декабре прошлого года «Большая семёрка» согласилась установить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Идея состояла в том, чтобы оказать финансовое давление на Москву, не парализуя нефтяной рынок.

По мнению Устенко, западные политики должны поддержать запрет на все нефтепродукты, поставляемые в страны «Большой семёрки», если они были произведены с использованием российской нефти, даже если их переработка производилась в другом месте. Кроме того, Киев хочет заручиться поддержкой стран «Большой семёрки», чтобы снизить потолок цен на российскую сырую нефть до $30 за баррель.

Если Польша и страны Балтии настаивали на снижении предельной цены ещё в прошлом году, то такие страны, как Греция, чьи нефтяные танкеры перевозят российское топливо, отвергли это предложение, напоминает Politico.

Эти шаги, по словам Устенко, «стали бы серьёзным сигналом» для производителей о том, что теперь иметь дело с российской нефтью совершенно незаконно.

Однако эта идея вряд ли найдёт большую поддержку, отмечает издание. По словам научного сотрудника Института исследований внешней политики и автора новой книги о санкциях в отношении России Максимиллиана Хесса, переработка российской нефти третьими странами подразумевалась инициаторами санкций с самого начала.

«Часть стратегии Запада, как неоднократно заявляли США, заключается в поддержании притока российской нефти», — подчеркнул эксперт, добавив, что доходы Москвы при этом гарантированно должны сокращаться. «У некоторых членов «Большой семёрки», безусловно, есть желание установить предельную цену в 30 долларов, но могут возникнуть некоторые проблемы с введением запрета на рафинированное топливо», — добавил он.