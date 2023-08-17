В прошлом месяце цена на российскую сырую нефть превысила установленный Западом «потолок», в результате чего нефтяные доходы Москвы оказались самыми высокими за последние восемь месяцев, сообщает La Nouvelle Tribune. Как поясняет издание, этот рост цен объясняется сокращением добычи странами ОПЕК+, а также использованием «фантомного флота» для доставки российских энергоресурсов покупателям. Таким образом, ожидания относительно воздействия западных санкций на Россию не оправдались, отмечается в статье.
Ожидания относительно воздействия западных санкций на Россию не оправдались, констатирует La Nouvelle Tribune. По данным Международного энергетического агентства, российская нефть в прошлом месяце торговалась по средневзвешенной цене $64,41 за баррель, превысив установленный странами «Большой семёрки» потолок. Таким образом, доходы Москвы от продажи нефти оказались самыми высокими за последние восемь месяцев.
Стремительный рост цен на российскую нефть отмечается, несмотря на усилия США и их союзников по ограничению доходов России с целью воспрепятствования финансированию военных действий на Украине, отмечает издание. Это происходит, в частности, благодаря сокращению добычи странами нефтяного альянса ОПЕК+, а также использования «фантомного флота» для доставки российских энергоресурсов покупателям.
По словам издания, рост цен на нефть значительно увеличил доходы Москвы, что крайне важно в условиях растущих расходов на её военные операции. Только за июль Россия получила $15,3 млрд от экспорта сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем в предыдущем месяце.
Международные СМИ также отметили это экономическое достижение в условиях санкции. Ссылаясь на данные Сырьевой компании Argus Media, американская пресса констатировала, что Кремль по крайней мере частично смог адаптироваться к западным ограничениям.
При этом важно отметить роль, сыгранную в этом процессе такими странами, как Индия и Китай, пишет издание. В то время как многие западные страны ужесточали санкции против России после начала украинского конфликта, Пекин продолжал поддерживать прочные торговые связи с Москвой. В доказательство китайская таможня сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что свидетельствует о растущем доверии между двумя странами, несмотря на международную напряжённость.
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что для него не стала сюрпризом позиция руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по недопуску спортсменов из России к летней Олимпиаде 2024 года.
Роскомнадзор заблокировал около 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.
В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине за причинение тяжкого вреда, повлёкшего за собой смерть, совершённое в 2014 году. Он приговорён к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев выразил мнение, что пострадавшие на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники получат страховые выплаты, если случай будет признан страховым.
Кандидаты в мэры Москвы во время предвыборных дебатов, которые транслировались на телеканале «Москва 24», выступили с рядом предложений, в том числе о повышении зарплат медсёстрам и улучшении качества воды.
Американская социальная сеть Х (бывшая Twitter — RT.) после масштабного сокращения сотрудников снова набирает работников, чтобы бороться с дезинформацией на выборах 2024 года в США, сообщает New York Post.
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение почтить память жертв трагедии в Дагестане и бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.
В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.
Российский президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД отменить возможность привлечения бизнеса к административной ответственности со стороны сотрудников полиции за нарушение обязательных требований, оценкой соблюдения которых занимаются надзорные органы.
Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которая владеет платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список «международных спонсоров войны».