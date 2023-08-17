La Nouvelle Tribune: западные санкции не смогли лишить Москву нефтяных доходов

В прошлом месяце цена на российскую сырую нефть превысила установленный Западом «потолок», в результате чего нефтяные доходы Москвы оказались самыми высокими за последние восемь месяцев, сообщает La Nouvelle Tribune. Как поясняет издание, этот рост цен объясняется сокращением добычи странами ОПЕК+, а также использованием «фантомного флота» для доставки российских энергоресурсов покупателям. Таким образом, ожидания относительно воздействия западных санкций на Россию не оправдались, отмечается в статье.

Ожидания относительно воздействия западных санкций на Россию не оправдались, констатирует La Nouvelle Tribune. По данным Международного энергетического агентства, российская нефть в прошлом месяце торговалась по средневзвешенной цене $64,41 за баррель, превысив установленный странами «Большой семёрки» потолок. Таким образом, доходы Москвы от продажи нефти оказались самыми высокими за последние восемь месяцев.

Стремительный рост цен на российскую нефть отмечается, несмотря на усилия США и их союзников по ограничению доходов России с целью воспрепятствования финансированию военных действий на Украине, отмечает издание. Это происходит, в частности, благодаря сокращению добычи странами нефтяного альянса ОПЕК+, а также использования «фантомного флота» для доставки российских энергоресурсов покупателям.

По словам издания, рост цен на нефть значительно увеличил доходы Москвы, что крайне важно в условиях растущих расходов на её военные операции. Только за июль Россия получила $15,3 млрд от экспорта сырой нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

Международные СМИ также отметили это экономическое достижение в условиях санкции. Ссылаясь на данные Сырьевой компании Argus Media, американская пресса констатировала, что Кремль по крайней мере частично смог адаптироваться к западным ограничениям.

При этом важно отметить роль, сыгранную в этом процессе такими странами, как Индия и Китай, пишет издание. В то время как многие западные страны ужесточали санкции против России после начала украинского конфликта, Пекин продолжал поддерживать прочные торговые связи с Москвой. В доказательство китайская таможня сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что свидетельствует о растущем доверии между двумя странами, несмотря на международную напряжённость.