После введения многочисленных санкций Запад считает, что Россия потерпела «нефтяное поражение», однако выдавать желаемое за действительное не стоит. Как пишет Myśl Polska, несмотря на то что удары по российскому нефтяному сектору на самом деле были очень сильными, он вышел из этой борьбы победителем.

Запад считает, что Россия потерпела «нефтяное поражение». Как пишет Myśl Polska, об этом объявляет Международное энергетическое агентство, которое заставляло Европу применить против России санкции, так что ожидать, что Агентство признает провал этой политики, было бы странно. На самом же деле российский нефтяной сектор вышел из этой борьбы победителем.

Как отмечает автор материала, санкции, конечно, возымели действие, Москва потеряла большие деньги, но тем не менее сектор чувствует себя прекрасно, приносит огромные прибыли бюджету, завоёвывает новые рынки и начинает предпринимать шаги для сокращения издержек, а именно ограничивает скидки, которые приходилось давать под давлением Запада.

В мае объём экспорта российской нефти достиг исторического рекорда, что в итоге позволило русским снизить сопутствующие издержки. Данные из Индии и Китая говорят о резком ограничении скидок. Они и с самого начала были не так высоки, как об этом заявляли агентства: цифры, которые они сообщали, не соответствовали статистическим данным импортёров. На этой нефти хорошо заработали не только западные трейдеры или импортёры, но и российские концерны. Это стало возможным благодаря налогам, взимаемым с продаж на международном рынке. Если удавалось договориться о более высокой цене на российскую нефть, чем указывали западные агентства, прибыль получалась огромной.

Кроме того, российский бизнес получал весьма ощутимые выгоды за эффектный логистический разворот на Восток. Об этом публично объявила компания «Роснефть», которая отлично зарабатывала на экспортируемой в Азию сибирской марке нефти ESPO, поскольку скидка на неё была небольшой, а налоги считались по агентским котировкам марки Urals. Но Кремль с этим мирился, так как чрезвычайно высокая прибыль отлично мотивировала российский бизнес искать новые рынки, менять направления экспорта и справляться с сооружаемыми Западом барьерами.

В течение года, вплоть до лета 2023 года, добыча росла, при этом, что примечательно, количество бурений увеличилось на несколько процентов, что позволяет открывать новые месторождения. В прошлом году инвестиции в сырьевую промышленность, как в нефтяную, так и в угольную, в России выросли на несколько десятков процентов.

Как заключает автор статьи, Россия много потеряла из-за санкций. За нефть и уголь ей платили меньше, чем другим поставщикам. И всё равно благодаря активности трейдеров цены на это сырье были сенсационными, поэтому доходы, особенно от нефти, оказались мощными.