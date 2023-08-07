Хотя западные санкции в отношении российских энергоресурсов оказали влияние на доходы Москвы, им не удалось «поставить Россию на колени» из-за большого количества обходных путей, пишет Le Monde. Как отмечает издание, Москва по-прежнему продаёт нефть в больших объёмах и закупает электронику для военных нужд, благодаря посредничеству третьих стран, с которыми Запад не готов портить отношения.

Удвоение экспорта нефтепродуктов из Индии в Европейский Союз за год может создать иллюзию превращения Нью-Дели в новую нефтяную державу, однако на самом деле это всего лишь следствие ослабления одного дипломатического оружия: санкций, пишет Le Monde в редакционной статье. Как поясняет издание, в действительности Индия покупает запрещённую во многих странах российскую нефть по низким ценам для переработки и реэкспорта.

Как напоминает газета, в начале украинского конфликта союзники Киева надеялись с помощью санкций в отношении российских энергоресурсов нанести существенный удар по финансам Москвы. Однако хотя эта стратегия оказала воздействие на доходы России, она не поставила страну «на колени» из-за отсутствия соответствующего геополитического контекста, констатирует редакция Le Monde.

Так же, как Вашингтону в отсутствие международного консенсуса не удалось заставить Иран отказаться от ядерной программы, экономическое и промышленное сдерживание России сегодня оказалось поставлено под угрозу из-за слишком большого количества обходных путей, пишет газета. Как подчёркивает издание, «Теневой флот», тайно перевозящий российскую нефть, сегодня представляет собой от 10% до 20% от общего объёма мировых транспортных мощностей. Он позволяет России обойти санкции, в том числе через страны вроде Индии, пользующейся большим вниманием Запада.

Кроме того, России по-прежнему удаётся закупать электронные компоненты, необходимые для военной промышленности, напоминают авторы статьи. Санкции здесь вошли в противоречие с политикой: сдерживание этого процесса со стороны Запада означало бы порчу отношений с третьими странами, такими как Казахстан, в момент, когда Запад надеется вывести их из российской орбиты.

Если в прошлом политика санкций подвергалась критике по соображениям нравственного характера, поскольку наносила прямой удар по гражданскому населению, а по не правительствам, то сегодня как никогда раньше под вопросом оказалась эффективность ограничительных мер, «ставших автоматическим ответом на кризисы», заключает редакция газеты.