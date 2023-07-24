WSJ: «приспособились к ограничениям» — цена российской нефти впервые превысила установленный Западом «потолок»

Цена нефти российской марки Urals в последние несколько дней поднялась выше установленного Западом «потолка» в $60 за баррель, сообщает WSJ. Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что Москве удалось приспособиться к ограничениям и снизить зависимость от западных страховщиков и транспортных компаний. Таким образом, способность США и Европы влиять на российские доходы от экспорта нефти оказалась подорвана, констатирует газета.

«Россия в последние несколько дней одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки», — пишет The Wall Street Journal. Как поясняет издание, в эти дни цена за баррель «флагманской» российской нефти марки Urals впервые перешагнула 60-долларовый «потолок», установленный Западом, с целью лишить Москву средств на ведение военных действий на Украине. «Это признак того, что Кремлю удалось, по крайней мере частично, приспособиться к ограничениям», — констатирует издание.

Одним из признаков возможного ослабления финансового давления на Москву стало то, что скидка на нефть марки Urals по сравнению с Brent сократилась до 20 долларов за баррель. Как отмечает газета, этот разрыв все ещё намного больше, чем до начала украинского конфликта, но с января этого года он сократился вдвое.

По словам издания, сокращение добычи странами ОПЕК+, к которому присоединилась Москва, также помогло поднять цены на российскую нефть выше предельного уровня. Urals получил дополнительный импульс благодаря высокому спросу в Азии, где российские производители вытесняют саудовскую нефть.

Как напоминает The Wall Street Journal, западные санкции были направлены на то, чтобы использовать давнюю зависимость России от европейских перевозчиков и страховщиков в качестве рычага сдерживания доходов, которые Москва получает от продажи сырой нефти. Однако растущие цены указывают, что стремление России создать альтернативную сеть танкеров, на которые не распространяются санкции, подрывает влияние Запада на её экспорт, пишет газета, ссылаясь на слова экс-руководителя российской нефтяной компании Сергея Вакуленко. «Российские нефтяные компании... прилагают довольно много усилий для того, чтобы оставаться в бизнесе и зарабатывать деньги. Они зарекомендовали себя как действенные операторы», — отмечает эксперт.

Трейдеры заявили, что российские производители в последнее время не проявляли особого желания договариваться о ценах, при которых западные компании могли бы участвовать в страховании и транспортировке нефти.

Тем временем официальные лица в Вашингтоне называют повышение цен на российскую нефть пирровой победой Москвы и указывают на множество препятствий, которые были воздвигнуты на пути России, передаёт газета. «По сути, ограничение цен значительно сдерживает доходы России, продолжая при этом создавать мир, в котором мировые рынки снабжаются российской нефтью», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Кроме того, даже если Россия продаёт нефть через теневой флот, покупатели могут договориться о значительной скидке в цене, благодаря установленному потолку, уверены представители американского казначейства.

Серьёзной проблемой для санкций является новая созданная Россией логистическая система, состоящая из танкеров, застрахованных и зафрахтованных незападными государствами. Продажа подержанных танкеров привела к росту теневого флота — то есть танкеров, которые перевозят нефть из стран, подпадающих под санкции, отмечает издание. По данным компании Vortexa, занимающейся отслеживанием судов, во втором квартале с подпавшими под санкции производителями работало в пять раз больше танкеров, чем в конце 2021 года. Почти 80% этих судов вышли на российский рынок.

Огромные суммы, которые европейские танкерные компании могли бы заработать на аренде судов для перевозки российской нефти, в последние месяцы сократились, что говорит о расширении доступа России к танкерам, принадлежащим странам, не входящим в «Большую семёрку», считает руководитель отдела исследований судовой брокерской компании Braemar Генри Курра.

Если до конфликта на Украине почти весь экспорт российской нефти страховался европейскими и японскими компаниями, входящими в Международную группу клубов взаимного страхования, то уже к апрелю этого года половина поставок российской нефти и треть поставок продуктов нефтепереработки осуществлялись танкерами, не застрахованными членами группы.