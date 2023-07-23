Fox News: «мастер-класс» от Ирана помогает России обходить западные санкции

Москва и Тегеран продолжают расширять двусторонние связи. Более того, по словам экспертов, российские власти активно заимствуют тактику борьбы с экономическими ограничениями у Исламской республики, которая находится под давлением США и их союзников с 1979 года, сообщает Fox News.

На этой неделе США ввели новые санкции в отношении России и организаций, находящихся в других странах. Под ограничения подпадут компании, расположенные в Киргизии, ОАЭ и Сербии, сообщает Fox News.

Между тем Москва продолжает расширять свои связи с Тегераном. Это свидетельствует о том, что российские власти создают «альтернативную сеть альянсов», предполагает бывший американский посол в Польше Дэниел Фрид. «Если говорить в целом, то за исключением Китая, друзья России — международные изгои. Иран, безусловно, помогает России. Это союз по расчёту», — отметил экс-дипломат в интервью Fox News.

По словам телеканала, Исламская республика помогла России, поставив её армии боевые беспилотники. Кроме того, обе страны пытаются ослабить экономическое давление, вызванное западными ограничениями, и не так давно связали свои банковские системы.

«Видно, что русские начинают брать на вооружение определённые тактики, усовершенствованные иранцами, а также продолжают углублять связи в политике, экономике и безопасности с Тегераном, — заявил в интервью Fox News старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Бенам Бен Талеблу. — У Ирана мастер-класс по нарушению санкций, который сейчас он помогает освоить Российской Федерации».

Крупнейшим источником дохода Ирана является экспорт нефти. После очередного введения американских санкций Тегеран занялся «незаконной торговлей» чёрного золота, чтобы сохранить свои доходы, и смог увеличить добычу до нового максимума, несмотря на возросшее давление, утверждает Fox News.

«Хотя санкции остаются в силе, проблема в том, что они не применяются активно. Отсутствие активного соблюдения в купе с очевидным стремлением к дипломатии и разрядке отношений с Ираном побуждает участников рынка, которые в меньшей степени опасаются возможных рисков, покупать больше иранской нефти», — пояснил Талеблу.

По данным Fox News, Тегеран «маскирует» свои корабли, переименовывая их в море. Он изменяет идентификационные коды, чтобы избежать международных систем отслеживания, и осуществлял перегрузки с одного судна на другое, чтобы «тайно» доставлять топливо другим странам, включая Китай и Сирию.

«У Ирана уже была разнообразная сеть нелегальных перевозок. Теперь он вдобавок располагает крупной сетью по отмыванию денег, помогающей вернуть часть доходов (от продажи нефти. — ИноТВ). Так что он — адаптирующийся противник», — добавил Талеблу.

«Теневая банковская система» Ирана прикрывает местные организации, находящиеся под санкциями, чтобы они могли вести бизнес с иностранными клиентами. Недавно США объявили, что собираются заняться борьбой с этим финансовым инструментом, обращает внимание Fox News.

«Иран продолжает открыто потешаться над санкциями США и наших союзников, а также работать над подрывом и уничтожением Израиля», — посетовал конгрессмен от штата Нью-Йорк Майк Лоулер. По словам законодателя, Вашингтон и его партнёры должны «демонстративно» сопротивляться действиям Тегерана, будь то добыча и продажа нефти или попытки обойти ограничения.

Впервые импорт иранской нефти попал под санкции в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране. С тех пор американские власти вместе со своими союзниками вводили или отменяли дополнительные ограничения, в то время как Исламская республика каждый раз пыталась обойти их следующий шаг, поясняет Fox News.

«Необходимо постоянно вносить изменения, потому что каждый раз, когда вы устанавливаете правило, чем санкция и является, люди пытаются найти лазейки и способы его обойти, — отметил конгрессмен от штата Флорида Джаред Московиц. — Я думаю, что санкции против России в связи с тем, что происходит на Украине, и против иранского режима одинаково важны».

Несмотря на все свои усилия, Исламская республика всё ещё испытывает негативный эффект от санкций. Инфляция в стране составляет около 40%, а её торговый дефицит, несвязанный с продажей нефти, — $6,5 млрд.

Российская экономика также испытывает собственные трудности. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2022-м ВВП страны снизился на 2,1% и в этом году может сократиться ещё на 2,5%, обращает внимание телеканал.

По мнению экспертов, хотя Иран и Россия нашли способы обходить западные ограничения, давление на них продолжает расти. «Цель санкций — вызвать экономический стресс. Можно действовать неидеально, и всё равно вызывать экономический стресс. Жульничество не означает, что санкции не работают», — подчеркнул Фрид.