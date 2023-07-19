WP: США готовят санкции против Киргизии из-за торговли с Россией в обход запретов

Ожидается, что уже на этой неделе США объявят о введении санкций в отношении Киргизии за торговлю с Россией в обход западных санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, общий объём экспорта Киргизии в Россию резко вырос после начала конфликта на Украине, в прошлом году увеличившись на 250% по сравнению с 2021 годом.

В начале июня появились сообщения о том, что власти Казахстана изъяли партию китайских беспилотников DJI Agras T-30, которые перевозились из Киргизии в Россию. На транспортной этикетке они были указаны как сельскохозяйственные самолёты-опылители. Однако, как отмечает The Washington Post, личность покупателя — российской компании, которая в начале мая приобрела целую партию беспилотников по цене около $14 тыс. за штуку, — намекает на другие возможные варианты их использования.

«По иронии» на потенциальную военную ценность беспилотников ещё в прошлом году указала сама Россия, когда конфисковала на востоке Украины четыре беспилотных аппарата той же модели, предупредив о возможности их военного применения со стороны Киева. Эти беспилотники, вне зависимости от погодных условий, способны нести полезную нагрузку весом около 70 кг и пролетать на уровне деревьев.

При этом, как пишет издание, независимо от назначения, эти беспилотники находились на последнем этапе путешествия по Центральной Азии, когда их перехватили таможенники на границе Казахстана и Киргизии. По словам американских чиновников, которые и рассказали об эпизоде спустя несколько недель, он был весьма необычным, ведь чаще всего такие грузы беспрепятственно попадают в Россию.

Изъятие беспилотников там назвали «редкой победой» в попытке остановить поток санкционной техники и электроники, которая поступает в Россию и используется в ходе спецоперации на Украине. The Washington Post отмечает, что, потеряв возможности закупать военные товары в западных странах, Москва стала обращаться за помощью к бывшим советским республикам Центральной Азии, которые ведут активную торговлю с Европой и Китаем.

В администрации президента США Джо Байдена утверждают, что их особенно беспокоит роль Киргизии, откуда была отправлена изъятая партия беспилотников. В Вашингтоне считают, что в этой не имеющей выхода к морю стране с населением 6,7 млн человек сейчас сосредоточено множество предприятий, ставших каналом сбыта западных и азиатских товаров, которые Россия не может легально получить в других странах.

После начала российской спецоперации на Украине — особенно в последние месяцы — в стране стремительно растёт число импортно-экспортных компаний, которые в основном сотрудничают с Россией. По словам высокопоставленного источника издания в Белом доме, который пожелал остаться анонимным, эти компании зарабатывают, поставляя в Россию попавшие под санкции китайские и европейские товары — от беспилотников и запчастей для самолётов до оптических прицелов.

В связи с этим после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Бишкек американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит против Киргизии санкции, сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника в Белом доме. Ожидается, что ограничительные меры будут приняты уже на этой неделе.

«Киргизия хотя и небольшой по сравнению с другими странами, но всё же наглядный пример того, как все факторы одновременно создают неприемлемо благоприятные условия для уклонения от санкций», — отметил один из беседовавших с изданием на условиях анонимности сотрудник администрации американского лидера.

О масштабах уклонения от антироссийских санкций Запада свидетельствуют открытые торговые документы. Из них видно, что в 2022 году общий объём экспорта Киргизии в Россию резко вырос, увеличившись на 250% по сравнению с 2021 годом. При этом до начала конфликта на Украине Россия никогда не импортировала из Киргизии оптические прицелы. Более того, с 2022 года киргизские компании стали производить оптовые закупки чувствительной электроники у китайских и южнокорейских компаний, которая затем в схожих объёмах экспортировалась в Россию.

В посольстве Киргизии в Вашингтоне это объяснили «совершенствованием электронных систем отслеживания движения товаров через границы» и «реальным экономическим контекстом». «Киргизия и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом Россия — один из наших основных торговых партнёров. Более миллиона наших граждан работают в России», — приводит The Washington Post слова представителя посольства.