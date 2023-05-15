RTBF: после запрета экспорта в Россию товарооборот ЕС со странами СНГ «подозрительно» вырос

После запрета на экспорт многих товаров из ЕС в Россию члены блока активизировали торговые связи со странами СНГ, сообщает RTBF. По данным экономиста Эрика Дора, в 2022-м и 2023 году резко вырос экспорт европейских товаров в такие страны, как Киргизия, Армения и Узбекистан, продолжающие свободно торговать с Москвой. Есть все основания полагать, что таким образом осуществляется обход антироссийских санкций, заключает эксперт.

Европейский союз запретил экспорт многих товаров в Россию с начала конфликта на Украине, однако с тех пор государства — члены блока активизировали торговые отношения со странами — соседями России, такими как Киргизия, Армения и Узбекистан, сообщает RTBF со ссылкой на данные, собранные экономистом Эриком Дором, директором по экономическим исследованиям в Школе менеджмента IESEG в Париже и Лилле. Этот факт заставляет предположить вероятность обхода санкций, поскольку страны СНГ продолжают свободно торговать с Россией, отмечает издание.

Согласно данным, собранным экономистом, экспорт товаров из ЕС в Россию в период с 2021-го по 2022 год сократился на €34 млрд (-38%) из-за санкций, введённых после начала российской спецоперации на Украине. Но в то же время резко возросли торговые операции со странами, которые продолжают свободно торговать с Москвой: на 345% вырос экспорт товаров в Киргизию (+€909 млн), на 165% — в Армению (+€1,1 млрд), на 130% — в Узбекистан (+€1,5 млрд), на 94% — в Казахстан (+€4,9 млрд), на 58% — в Грузию (+€1,2 млрд) и на 23% — в Турцию (+€20,5 млрд). В начале 2023 года эта тенденция даже усилилась.

«Таким образом, существуют серьёзные основания полагать, что товары, купленные этими странами в Европейском союзе, затем реэкспортируются в Россию», — анализирует Эрик Дор.

Эти предположения также подкрепляются информацией о значительном увеличении экспорта товаров из соседних стран в Россию: в пересчёте на евро он вырос на 222% для Армении, на 82% для Турции или на 12% для Грузии в период с 2021-го по 2022 год, отмечает издание.