Хотя западные союзники объединили усилия в наложении санкций на российские ресурсы, Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чём нуждаются многие страны, — ядерное топливо. Как пишет Newsweek, оно не попадает под ограничения, поскольку Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана и также преуспевает в превращении его в обогащённый уран, который затем можно использовать в качестве ядерного топлива. При этом четверть ядерных ресурсов, необходимых США для выработки атомной энергии, поступает от «Росатома».

Западные союзники объединили усилия в наложении санкций на такие ресурсы, как российская нефть и газ, чтобы лишить Кремль финансовой выгоды и при этом направить средства на Украину. Как пишет Newsweek, международные компании, расположенные в России, также поспешили уйти, что нанесло ещё больший ущерб российской экономике, но Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чём нуждаются многие страны, — ядерное топливо.

Как отмечает издание, на ядерную энергетику — выработку энергии в процессе расщепления атомов урана — более чем через год после начала конфликта санкции так и не распространились. Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который может осуществляться только в определённых странах, таких как Россия. Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана и также преуспевает в превращении его в обогащённый уран, который затем можно использовать в качестве ядерного топлива. Коммерческие заводы по переработке урана находятся в России, Канаде, Китае и Франции, причём Россия обладает наибольшей инфраструктурой, необходимой для обогащения.

Поэтому государственная корпорация «Росатом» — несколько российских поставщиков ядерного топлива — обеспечивает четверть американского ядерного топлива, и Соединённые Штаты продолжают платить за этот ресурс и потратили в прошлом году в общей сложности один миллиард долларов.

Обмен ядерного топлива на деньги является побочным продуктом программы 1993 года «Мегатонны в мегаватты», которая сократила российские запасы ядерного топлива путём преобразования 500 метрических тонн оружейного урана в 15 тысяч тонн низкообогащенного урана, который затем был продан США для использования в качестве ядерного топлива. Программа сократила мощность российского вооружения более чем на 20 тыс. ядерных боеголовок и обеспечила Соединённые Штаты необходимым топливом, которое может гарантировать более дешёвый и чистый вид энергии.

Ядерное топливо переживает возрождение по мере того, как мир борется с последствиями изменения климата и растущей тревогой по этому поводу. Ядерная энергетика отличается нулевым уровнем выбросов и является вторым по величине источником низкоуглеродистой электроэнергии в мире после гидроэнергетики, сообщается на веб-сайте Управления ядерной энергетики Министерства энергетики США.

В марте на первом за семь лет ядерном реакторе США в штате Джорджия начались ядерные реакции. СМИ сообщали, что, включая новый реактор, по всей территории Соединённых Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от «Росатома».

Американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания своих реакторов, что означает, что они финансируют как Россию, так и Украину во время конфликта. Однако поддержка конгрессом Украины в виде военной, правительственной и гуманитарной помощи в размере $113 млрд намного превысила один миллиард, потраченный американскими компаниями на ядерное топливо «Росатома» в 2022 году.