Ветеран кинематографии Оливер Стоун рассказал в интервью The Guardian про свой новый фильм Nuclear Now, который выходит на американские киноэкраны и посвящён развитию атомной энергетики в наше время. По его мнению, именно ядерная энергия способна стать эффективным решением для нашего мира, который практически находится на грани проигрыша в борьбе с последствиями климатического кризиса. И Россия во главе с президентом Владимиром Путиным успешно продвигается в области развития атомной энергетики, считает режиссёр.

Комментируя содержание своего нового фильма Nuclear Now, который выходит на американские киноэкраны и посвящён развитию атомной энергетики, ветеран кинематографии Оливер Стоун также рассказал в интервью о своём отвращении к Джо Байдену и подчеркнул, что считает Владимира Путина «великим лидером», пишет The Guardian. Стоун также отметил, что Россия и Китай демонстрируют отличные результаты в сфере развития мирного атома, в то время как на Западе, по его словам, зачастую слишком преувеличивают связанные с этим риски.



Новый документальный фильм Стоуна об атомной энергетике под названием Nuclear Now был снят по книге, которую написал профессор Джошуа Гольдштейн в соавторстве со шведским инженером-ядерщиком Стаффаном Квистом, и содержит «страстные доводы» в пользу развития этой отрасли, поясняется в статье: «Забудьте о ветре и о солнечной энергии, говорит нам фильм. Именно в ядерной энергии содержится ответ, необходимый нашему миру, который уже находится на грани провала в своей борьбе с климатическим кризисом».



И хотя многие люди воспринимают эту тему очень эмоционально, сам Стоун во время интервью вовсе не был настроен на конфликт, отмечает The Guardian. Легендарный режиссёр кинокартин «Прирождённые убийцы» и «Уолл-Стрит» пришёл на интервью в красиво скроенном тёмном блейзере и накрахмаленной белой рубашке, при этом любезно отвечал на вопросы и одновременно делал для себя «какие-то таинственные заметки» на полях, говорится в статье. Его сопровождал профессор Гольдштейн с супругой, которые также приняли участие в обсуждении истории создания новой киноленты.



По словам Стоуна, это 30-й фильм, который он снял в целом, — и десятый в перечне его документальных картин, причём он воспринимает их все как взаимосвязанные части истории, которую он призван рассказать. Дело всей его жизни — снимать фильмы о «нераскрытой лжи», даже если люди не хотят признавать, что их обманывали, поясняется в статье. В частности, режиссёр выпустил 12-часовой документальный сериал «Нерассказанная история Соединённых Штатов», герои которого раскритиковали содержание американских школьных учебников по истории, пишет The Guardian.



Новая картина Nuclear Now стоит особняком от всего, что до этого сделал Стоун, потому что это его первая работа «об объекте, а не о человеке». И в этом также заключалась дополнительная сложность, пояснил режиссёр: «В этом фильме нет сексуальных цыпочек. Это не какое-то очень оригинальное кино. Речь идёт о сборке, написании и редактировании». Фильм посвящён тому, чтобы развенчать устоявшееся в обществе убеждение в том, что ядерная энергия — это что-то «грязное» и опасное.



Задумка рассказать об этом возникла у него после прочтения книги, которую написали профессоры Гольдштейн и Квист. Книга произвела на него глубокое впечатление, и это побудило Стоуна пригласить Гольдштейна к совместной работе над картиной, поясняется в статье.



Они разработали вместе несколько вариантов сценария для документального фильма, прежде чем остановились на финальной версии, которая, по их мнению, была одновременно достаточно информативной и развлекательной. Стоун сам появляется на экране и путешествует по всему миру, чтобы встретиться и обсудить волнующие его вопросы с учёными, инженерами-ядерщиками и влиятельными лицами в сфере атомной энергетики.



«Мы неправильно всё понимаем, потому что перед лицом изменения климата ядерная энергия — это на самом деле не просто один из вариантов, а наш единственный вариант», — уверен Стоун. По его мнению, польский физик Мария Кюри, которая прославилась своими исследованиями радиоактивных свойств, вполне достойна того, чтобы возвести её в ранг святых. Однако проблема в том, что позже ядерную энергию начали представлять людям как что-то страшное и ужасающее, подчеркнул режиссёр: «Правда заключается в том, что у нас в руках были решения, но мы всё испортили».



По его словам, всё пошло не так с середины ХХ века, когда ядерная энергия стала всё чаще ассоциироваться в массовом сознании с ядерной войной, а в Голливуде начали выпускать множество фантастических фильмов с фосфоресцирующими злодеями и ядерными бомбами. На волне этих опасений активизировались защитники окружающей среды, которые уже в начале 1970-х годов начали активно бить тревогу по поводу опасных ядерных отходов, что ещё больше запугало общественность и спровоцировало крайне негативное отношение к атомной энергетике.



Однако в действительности угроза от ядерных отходов при правильном обращении с ними значительно менее серьёзная, чем от других опасных для человека веществ, подчеркнул Стоун: «Это не проблема, с ними вполне можно справиться, особенно если сравнить это с загрязнениями от газа, нефти и угля».



В его новом фильме также приводится статистика, подтверждающая, что число жертв, связанных с ядерными катастрофами в Чернобыле, Три-Майл-Айленде и Фукусиме, гораздо меньше, чем смертность во всём мире из-за загрязнения воздуха, причиной которого является использование угля и других видов ископаемого топлива.



Как считает Стоун, панику вокруг атомной энергетики зачастую нагнетали намеренно, чтобы использовать это как инструмент влияния. Политики могли заполучить себе дополнительные голоса, запугав людей. А потом, спустя много лет, им уже сложно перейти на другую сторону и сказать: «Вообще говоря, мы теперь передумали — мы видим, что изменение климата представляет собой гораздо более серьёзную угрозу, и на самом деле то, что мы вам раньше рассказывали про это, было несколько преувеличено», — подчеркнул режиссёр в интервью The Guardian.



Профессор Гольдштейн также разделяет мнение о том, что ядерные отходы вовсе не являются главной опасностью для человечества: «Со временем они становятся безопаснее за счёт радиоактивного распада. Чего нельзя сказать про мышьяк или ртутный свинец, содержащийся в солнечных панелях и многих других вещах», — пояснил он в беседе с корреспондентом.



Указав на красный знак «Выход» на стене, профессор рассказал, что в таких вывесках также содержатся небольшие следы трития — того же соединения, что и в резервуарах на АЭС Фукусима. «При этом у них короткий период полураспада, и они не накапливаются в вашем теле. Это практически самая безобидная вещь», — рассказал Гольдштейн.



Новая документальная картина Nuclear Now уже вышла на экраны американских кинотеатров, в то время как дата её выхода в Австралии пока не подтверждена, поясняется в статье. Хотя Стоун живёт в Лос-Анджелесе и трижды награждался «Оскаром», он не считает себя частью звёздной голливудской элиты — и похоже, что после этого проекта его чувство отчуждения лишь усилилось, говорится в статье.



По словам Стоуна, кинобизнес негативно относился к ядерной энергии ещё со времён таких кинокартин, как Silkwood, China Syndrome, и многих других фильмов ужасов 1950-х годов. Однако его не пугает тот факт, что он идёт вопреки общему мнению: «Правда важна для меня, и мы ищем правду», — отметил режиссёр в интервью The Guardian.



«Я думаю, что наткнулся на очень важную тему — изменение климата. И я благодарен за это. Знаете, это, может быть, мой последний фильм, потому что я уже в том возрасте, когда завтра могу упасть», — также рассказал он в беседе с корреспондентом. В свои 76 Стоун на четыре года моложе американского президента Джо Байдена, который, по мнению многих, уже слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок, отмечается в статье.



И хотя Стоун отказался комментировать то, как возраст президента может повлиять на его готовность к переизбранию, он негативно оценил нынешнюю политику Байдена. «Моим любимым президентом был Джон Кеннеди, и если вы «посмотрите на двух ирландцев сбоку», то обнаружите, что Джон Кеннеди — сторонник мира. А также обнаружите, что Джо Байден — воин холодной войны, в худшем смысле этого слова», — подчеркнул он.



По словам Стоуна, он также работает над документальным фильмом о президенте Бразилии Луисе Инасио Лула да Силва, который уже «почти готов». Что же касается его позитивного отношения к российскому лидеру Владимиру Путину, про которого он также снял несколько лет назад документальную картину, вызвавшую громкий отклик во всём мире, то оно не изменилось, говорится в статье.



«Я думаю, что Россия отлично справляется в сфере ядерной энергетики», — заявил Стоун, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента. По его словам, Китай также является лидером в этой области, хотя ему так и не удалось туда попасть во время съёмок фильма. «Но Путин — великий лидер для своей страны, и народ его любит», — заключил режиссёр в интервью The Guardian.