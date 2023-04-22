Das Erste: Франция и страны Восточной Европы сопротивляются санкционным планам Берлина в отношении российского урана

Предложение Германии о включении атомной отрасли в 11-й пакет санкций против России в скором времени будет обсуждаться послами 27 стран — членов ЕС, однако без разногласий в Брюсселе обойтись не удастся, пишет Das Erste. Сопротивление санкционным планам Берлина исходит не только из пяти стран Восточной Европы, для чьих АЭС Россия является «единственным производителем тепловыделяющих элементов». Никаких признаков отказа от сотрудничества с «Росатомом» не наблюдается и со стороны Франции.

Список санкций против России имеет внушительную длину, он тянется «от угля и нефти до икры». Всего с начала конфликта до начала апреля 2023 года ЕС ввёл 1242 индивидуальные санкции. Были заморожены как личные счета богатейших людей России, так и валютные активы Центробанка, которые оцениваются в несколько сотен миллиардов евро. Европейцы приняли десять пакетов санкций, направленных на то, чтобы нанести ущерб экономике России, пишет Das Erste.

Примечательно, что до сих пор ни в один из санкционных списков не попал уран. Российская атомная промышленность по-прежнему ведёт бизнес с европейцами, заключая выгодные сделки, которые приносят ценную иностранную валюту в бюджет страны. И всё это во многом по инициативе самих европейцев. Некоторые страны — члены ЕС «хотят закупать российский уран, российские топливные элементы и российские ядерные технологии для своих атомных электростанций» даже во время боевых действий.

Министр экономики Германии Роберт Хабек намерен это изменить. «Украинцы хотели бы, чтобы уран из России попал под санкции, и я думаю, что это правильно», — заявил Хабек в начале апреля после своего визита в Киев. Он не считает возможным немедленное введение запрета на импорт. Но, по его словам, сначала можно было бы назначить переходный период, сократить использование российского урана за полгода, «и тогда через девять месяцев наступит конец».

Между тем правительство Германии официально высказалось за то, чтобы Еврокомиссия включила российский ядерный сектор в следующий, 11-й пакет санкций. В качестве обоснования оно указало на то, что Россия целенаправленно использует зависимости в сфере энергетики в качестве средства оказания давления.

В скором времени это предложение должны обсудить послы 27 стран — членов ЕС. Понятно, что без разногласий обойтись не удастся. В пяти странах ЕС есть атомные электростанции, построенные ещё в советские времена. Венгрия, Болгария, Чехия, Словакия и Словения зависят от сотрудничества с российской государственной корпорацией «Росатом».

По оценкам Микла Шнайдера, эксперта по вопросам энергетической и ядерной политики из Парижа, избавиться от урановой зависимости проще, чем от нефтегазовой. В 2021 году ЕС получил 20% природного урана из России, а также ещё 24% из стран, находящихся под влиянием России, Казахстана и Узбекистана. Но Шнайдер не видит в этом никакой зависимости со стороны европейцев. Он указывает на таких альтернативных поставщиков, как Канада, Австралия или ЮАР, которые также могли бы поставлять уран, хотя и по более высокой цене. По словам эксперта, Россия также поставляет в ЕС значительную долю обогащённого урана — ей принадлежит треть мировых мощностей, — однако и для этого есть западные альтернативы.

С другой стороны, по мнению Шнайдера, зависимость европейцев от российских тепловыделяющих элементов, напротив, очень сильна. В пяти восточноевропейских странах насчитывается 15 атомных электростанций, для которых «Россия является единственным производителем тепловыделяющих элементов». А это, «несомненно, означает значительную зависимость».

Эксперт наблюдает сопротивление санкционным планам Германии не только в Восточной Европе. «У Франции есть много причин выступать против санкций в отношении России», — утверждает Шнайдер. В декабре 2021 года Framatome, дочерняя компания французской EDF, крупнейшего в мире оператора АЭС, подписала долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Росатомом». Чуть позже, в начале 2022 года, президент Франции Эммануэль Макрон предложил российскому концерну 20-процентную долю в компании, производящей специальные турбины для АЭС во Франции. Деловые контакты настолько тесные, что, если бы они попали в санкционный список, это привело бы к тому, что «Франция практически лишилась бы единственного рынка сбыта своих турбин»

На самом деле, пока нет никаких признаков того, что Франция намерена отказаться от сотрудничества с Россией в атомной отрасли. Париж болезненно реагирует на критику Берлина — ядерная энергетика вносит важный вклад в борьбу с глобальным потеплением и является ключевым элементом для снижения выбросов углекислого газа, говорят в Париже. Нередко немецкие политики также получают от французских дипломатов резкие замечания о том, что Германия по-прежнему производит треть своей электроэнергии за счёт «грязного» угля, при сжигании которого образуется наибольшая доля выбросов CO2, передаёт Das Erste.