«Присутствие немецких войск» — Хабек обозначил красную линию для Германии на Украине

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал отправку немецких войск на Украину красной линией для Германии в поддержке Киева. В эфире радиостанции Deutschlandfunk Хабек заявил, что Германия не должна становиться «участницей войны». Он также указал на важность сохранения этой границы. По его словам, всегда существует риск зайти настолько далеко, что Германия «окажется втянута в войну, и, конечно, этого необходимо не допустить».

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек указал на пределы участия Германии в поддержке Украины. «Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась», — заявил Хабек в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Он подчеркнул, что такая позиция Германии играет важную роль во всех аспектах поддержки Украины.

«Это вопрос баланса, так как всегда существует риск зайти настолько далеко, что мы окажемся втянуты в войну, и, конечно, этого необходимо не допустить», — пояснил Хабек. На вопрос, где лично он проводит красную линию, Хабек ответил, что это «присутствие немецких войск на Украине».

При этом министр экономики Германии отметил, что в ходе двухдневного визита немецкой делегации под его руководством в Киев на переговорах с правительством Украины вопрос поставок западных истребителей «не играл никакой роли».

По мнению Хабека, санкции ЕС против России показали свою эффективность: российская экономика «переживает спад, особенно в тех областях, где используются высокие технологии, и со временем он будет только усиливаться».

Он подчеркнул, что ЕС следует внимательно относиться к случаям обхода антироссийских санкций через третьи страны. «У нас есть очень достоверные данные о том, что эти санкции обходятся, что товары, которые попали под санкции, экспортируются через третьи страны, а затем попадают в Россию, и этому нужно положить конец, — отметил он. — Мы внесли конкретные предложения, как это можно сделать, и, на мой взгляд, они должны быть включены в одиннадцатый пакет санкций».

Хабек также призвал ввести санкции в отношении государств, которые импортируют уран из России для своих атомных электростанций: «Украинцы хотели бы, чтобы уран из России попал под санкции, и я думаю, что это правильно. В настоящее время мы ввели санкции в отношении ископаемого топлива. С газом дело обстоит несколько иначе, его поставки приостановил сам Путин, но нефть и уголь подпадают под режим санкций. Я считаю, что то же самое можно сделать и с ураном, как того хотят украинцы».

«Введение этих санкций должно произойти в какой-то момент, даже если это повлечёт за собой перемены для стран, которые всё ещё имеют атомные электростанции, работающие на российском уране, — пояснил Хабек. — Венгрия, Франция — насчёт Франции я точно не знаю, Финляндия. У них у всех есть атомные электростанции, и данные говорят о том, что 20% урана поступает из России».

«Однако это не меняет того факта, что как только нам удастся избавиться от 55-процентной зависимости от угля и газа и 30-процентной зависимости от нефти, мы также сможем преодолеть и 20-процентную зависимость от урана», — рассказал Хабек в эфире Deutschlandfunk.