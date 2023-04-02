Frankfurter Rundschau: немецкие общественные деятели призвали к прекращению огня на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Щольц и лидеры других крупных стран должны выступить посредниками для скорейшего прекращения огня на Украине, пишут немецкие общественные деятели и политики Петер Брандт, Райнер Хоффманн, Райнер Браун и Михаэль Мюллер в своей статье для Frankfurter Rundschau. При этом авторы отмечают, что мир может быть достигнут только вместе с Россией и только на основании международного права.

Каждый новый день конфликта на Украине увеличивает число жертв и разрушений, пишут немецкий историк Петер Брандт, бывший председатель немецкого объединения профсоюзов Райнер Хоффманн, член международного бюро мира Райнер Браун и председатель организации Naturfreunde Михаэль Мюллер в своей статье для Frankfurter Rundschau. Авторы отмечают, что с каждым днём растёт риск расширения конфликта, тень ядерной войны нависла над Европой.

«Однако мир не должен сползти в новую большую войну. Миру нужен мир», — пишут авторы. В этой связи они призывают сделать всё для установления прекращения огня и перехода сторон к переговорам. Авторы пишут, что большая часть граждан Германии не хотят превращения конфликта в бесконечную спираль насилия. «Вместо доминирования военных нам нужно преобладание языка дипломатии и мира», — подчёркивают авторы.

С помощью концепции коллективной безопасности ООН обозначила путь к мирному сосуществованию государств, напоминают авторы. Кроме того, они подчёркивают, что мира можно достигнуть лишь на основании международного права и только вместе с Россией.

На данный момент важнее всего остановить эскалацию конфликта, считают авторы. В этой связи они призывают канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также лидеров Франции, Бразилии, Китая, Индии и Индонезии выступить в качестве посредников и достичь скорого прекращения огня в украинском конфликте. По мнению авторов, лишь в таком случае будет расчищен путь для создания совместной архитектуры безопасности в Европе.