Frankfurter Rundschau: немецкие общественные деятели призвали к прекращению огня на Украине
Каждый новый день конфликта на Украине увеличивает число жертв и разрушений, пишут немецкий историк Петер Брандт, бывший председатель немецкого объединения профсоюзов Райнер Хоффманн, член международного бюро мира Райнер Браун и председатель организации Naturfreunde Михаэль Мюллер в своей статье для Frankfurter Rundschau. Авторы отмечают, что с каждым днём растёт риск расширения конфликта, тень ядерной войны нависла над Европой.
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