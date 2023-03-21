FR: запустить мирный процесс — Ишингер предложил создание контактной группы по Украине

Экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал как можно скорее запустить мирный процесс по Украине и создать для этого «стратегическую контактную группу» при участии США и других западных стран, сообщает Frankfurter Rundschau. В частности, он требует, чтобы государства ЕС наконец-то уладили свои внутренние разногласия и выработали единую позицию по конфликту, иначе, когда замолкнут орудия, американцы договорятся с русскими без их участия.

На фоне того, как складываются сейчас китайско-американские отношения, у Пекина нет никаких оснований отдалятся от Москвы, заявил в интервью Frankfurter Rundschau бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Своим враждебным отношением к Китаю американцы сами «заковали себя в цепи». Они видят только недостатки, пояснил экс-дипломат: «Мне жаль, что внутриполитические противники администрации Байдена представляют любой шаг навстречу как слабость. На шее у президента США жерновой камень».

Вместо того чтобы конфликтовать, необходимо искать формы сосуществования, призывает Ишингер: «Никто сейчас не объясняет американцам, что их благосостояние во многом будет зависеть от того, обрушатся их эконмические и торговые отношения с Китаем или нет. А в экологической политике без сотрудничества с Китаем — самым главным источником выбросов CO₂ — мы едва ли сможем сдвинуться с места».

Также Ишингер назвал стратегической ошибкой то, что на Западе отклонили китайский мирный план по Украине. Он убеждён, что в ряде перечисленных в нём пунктов «достаточно мяса на кости», чтобы начать переговоры с Пекином и постараться согласовать позиции. Экс-глава Мюнхенской конференции с уважением относится к желанию Поднебесной выступить в качестве посредника: «Но я считаю, что на фоне того, какую позицию Китай занимал до сих пор, украинцам будет трудно представить его в качестве реального посредника. Для этого Китай занимает недостаточно нейтральную позицию». Но Ишингер не исключает, что в сотрудничестве с другими странами Пекин сможет сыграть важную роль в мирном процессе, который срочно необходимо запустить.

Вопросов масса, подчёркивает дипломат: «Что должно произойти, когда однажды замолчат орудия? Какие можно было бы принять меры по восстановлению доверия между Россией и Украиной, и возможно ли оно вообще? Кто будет следить за миром или перемирием? Российско-украинская комиссия, ОБСЕ или ООН?» Также Ишингер думает над тем, кого можно было бы взять в посредническую группу*. Он советует Европе как можно скорее уладить внутренние разногласия и найти ответы на все эти вопросы. Иначе, когда наступит перемирие, американцы просто объявятся с документом на 1000 страниц, проигнорируют разные мнения 27 европейских государств и скажут: «Вот документ, мы с Украиной всё уже обсудили и завтра встречаемся с русскими».

А ведь конфликт происходит на территории Европы, и в процессе его урегулирования ей нельзя находиться «за пределами игрового поля». «Поэтому необходимо вместе с США и Украиной рассмотреть все возможные варианты в рамках своего рода стратегической контактной группы — я считаю, что это срочно необходимо сделать», — заключает Ишингер.

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте с Россией, рассказали РИА Новости в российском министерстве иностранных дел (прим. ИноТВ).