Das Erste: до окончания конфликта ещё далеко — в Мюнхене западные лидеры продемонстрировали неготовность к переговорам с Москвой

На Мюнхенской конференции по безопасности ведущие западные политики ясно дали понять, что до переговоров с Россией в настоящее время ещё далеко, пишет Das Erste. Поэтому, как утверждает издание, сейчас перед Западом стоит «тройная задача»: оказать «эффективную поддержку Украине», не допустить демонстрации разногласий и «склонить на свою сторону» страны «глобального Юга», чтобы «продолжить оказывать на Россию давление». Однако на этом поприще успехи демонстрирует в первую очередь Москва.

«Даже если по понятным причинам на конференцию по безопасности не приглашён ни один представитель России, из Мюнхена должен исходить чёткий сигнал Кремлю: Путин не должен верить в то, что Запад позволит Украине проиграть», — пишет Das Erste.

«Что поддержка далеко не окончена, что она должна продолжаться, что она должна оставаться конкретной, что она должна оставаться надёжной», — резюмирует предполагаемое послание Запада министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Das Erste. «Вполне уместно», что Германия, Франция и Польша вечером попытались продемонстрировать единство трёхсторонней встречей — возрождением «веймарского треугольника».

Поэтому когда канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что «разумно быть готовым к долгой войне», за этим следует предупреждение: «Разумно донести до Путина: мы готовы встать на сторону Украины».

Менее разумно, считает Шольц, «рассуждать об окончании войны». Почти все военные эксперты и президент Франции также предполагают, что до этого ещё далеко. По словам Эммануэля Макрона, сейчас «не время для диалога» с Россией.

Как утверждает издание, на самом деле в коридорах мюнхенского отеля Bayrischer Hof, где проходит конференция по безопасности, царит широкое согласие «независимо от того, включён микрофон или нет»: переговоры, дипломатическое решение возможны только в том случае, если Россия «перестанет верить в прогресс на поле боя».

С точки зрения бывшего председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, к «широко разрекламированному столу переговоров» может вести и другой путь: «Если есть страна, к которой российской стороне, возможно, придётся прислушаться при продолжении этой войны, то это, наверное, китайский голос».

Даже если это предложение Ишингера «содержит множество сослагательных наклонений», в Мюнхене действительно гостит главный китайский дипломат Ван И. Теперь задача состоит в том, чтобы «определить, готов ли Пекин незаметно усилить давление на Россию». И можно ли расценивать как отрицательный ответ начавшиеся в пятницу военно-морские учения России, Китая и ЮАР в Индийском океане.

Участие последней ещё более неприятно для Запада, который в последнее время прилагает «всё больше усилий для защиты ранее игнорируемых регионов мира от российского влияния», пишет издание. Неспроста многие страны так называемого «глобального Юга» были приглашены на конференцию.

Однако склонить на свою сторону страны Азии, Африки и Латинской Америки не такая уж простая задача, предупреждает президент Франции Эммануэль Макрон: «Там говорят: вы используете двойные стандарты. Говорят, вы вкладываете огромные средства в Украину, а во что вы инвестируете у нас? У нас войны идут десятилетиями, и на это не уходит и десятой доли. Нам нужно сделать для них гораздо больше, чтобы убедить поддержать наше давление на Россию. Для мира. Это наша ответственность».

Москва, со своей стороны, работает в противоположном направлении: совместные учения с Китаем и ЮАР призваны дать понять, что «не так уж она и изолирована».

«Перед Германией и Западом стоит тройная задача: оказать эффективную поддержку Украине, не допустить, чтобы в западном альянсе стали заметны какие-либо крошечные трещины, и склонить на свою сторону новые страны, чтобы продолжить оказывать на Россию давление. Если это не удастся, до переговоров, скорее всего, будет так же далеко, как и сейчас», — подытоживает Das Erste.