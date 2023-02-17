SZ: «Мюнхенская военная конференция» — в этому году встреча в Германии пройдёт под знаком борьбы с Россией

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности не заслуживает своего традиционного названия, пишет Süddeutsche Zeitung. Ведь впервые за последние 60 лет она проходит на фоне масштабных боевых действий, так что это уже «военная конференция». К тому же впервые с 1990-х годов на неё не пригласили Россию, отмечает немецкое издание.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности не заслуживает своего названия, пишет Süddeutsche Zeitung. Впервые за последние 60 лет встреча высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира проходит на фоне масштабных боевых действий. Так что это мероприятие уже можно назвать «Мюнхенская военная конференция», считает немецкое издание.

Её новый председатель Кристоф Хойсген пригласил в гостиницу «Баварский двор» 40 глав государств и правительств, сто министров, а также других представителей и экспертов из 96 стран. Большинство из них — западные союзники Украины. Делегация из США, которой руководит вице-президент Камала Харрис, большая как никогда. Вместе с ней в Мюнхен едут госсекретарь Энтони Блинкен, а также 60 сенаторов и членов палаты представителей. Приедут также президент Франции Эммануэль Макрон, его польский коллега Анджей Дуда и британский премьер Риши Сунак.

На конференции ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского, которое должно «задать тон» встрече, продолжает издание. Российские же представители впервые с 1990-х годов не приглашены на мероприятие. Хойсген заявил, что не хочет предоставлять платформу для «российской пропаганды». Однако Россию на встрече будет представлять оппозиция в лице бывшего олигарха Михаила Ходорковского и экс-чемпиона по шахматам Гарри Каспарова.

Очевидно, что на конференции Запад в очередной раз продемонстрирует Украине свою поддержку, прогнозирует Süddeutsche Zeitung. Речь зайдёт о поставках нового вооружения. «Кто будет готов поддержать танковый альянс Шольца? Стоит ли поставить также боевые самолёты, военные корабли и подводные лодки? Есть ли красные линии? И если есть, то какие?» Будет также обсуждаться вопрос: «Какие сейчас есть шансы на дипломатическое урегулирование конфликта?» Но по этому поводу ни у кого пока нет никаких идей. Киев готов вести переговоры только после полного вывода российских войск, в том числе и с территории Крыма. Запад же не хочет принимать никаких решений без согласия украинцев, поэтому пространство для действий ограничено. Идеи же о создании некоего подобия «мирного клуба» для переговоров с Москвой, которую выдвинул президент Бразилии Лула Да Силва, многие не воспринимают всерьёз.

Однако в Мюнхене будет присутствовать гость из страны, которая может сыграть большую роль в поиске дипломатического решения конфликта. Китай отправит в Германию члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И. После конференции он отправится в Москву. Его приезд в ФРГ важен и по другой причине. Многие ожидают, что он встретится с американской делегацией, чтобы снять напряжённость в ситуации со сбитым над США китайским метеорологическим шаром, который Вашингтон считает «шаром-шпионом».