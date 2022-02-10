N-TV объяснил, почему России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности

В отличие от прошлого года, Мюнхенская конференция по безопасности на этот раз пройдёт в обычном, не виртуальном формате, однако официальных лиц из России на ней в силу разных причин не будет, сообщает немецкий телеканал N-TV. Кроме того, по заявлению российского МИД, конференция утратила свою объективность и всё больше превращается в трансатлантический форум.

Россия «по различным причинам» бойкотирует Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщает немецкий телеканал N-TV.

В этот раз, в то время как напряжённость в украинском конфликте растёт, Россия собирается проигнорировать Мюнхенскую конференцию по безопасности, подчёркивает телеканал. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, никто из членов российского правительства по различным причинам не примет участия в форуме.

С точки зрения России, важнейшая во всём мире встреча экспертов по политике безопасности утратила свою объективность. «Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция всё больше трансформируется в трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность», — отметила Захарова.

Между тем, на Мюнхенскую конференцию по безопасности собирается отправиться вице-президент США Камала Харрис. Там она планирует продемонстрировать «железную приверженность» союзникам по НАТО и подчеркнуть «вовлечённость в вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщили в Белом доме. Также речь идёт о том, чтобы укрепить взаимный интерес в сохранении основных положений, на которые опираются мир и безопасность в Европе со времён Второй мировой войны.

В украинском конфликте Россия требует от Запада надёжных и обязательных к выполнению гарантий безопасности, напоминает немецкий телеканал. НАТО и США уже отклонили это центральное требование в письме, направленном в Москву, однако проявили готовность к переговорам. Конкретное требование России, как поясняет N-TV, заключается в прекращении расширения НАТО на восток, в котором Россия видит угрозу для своей безопасности.

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее заявлял, что ожидает присутствия вице-президента США на важнейшей встрече экспертов по политике безопасности, которая пройдёт с 18 по 20 февраля.

Помимо Камалы Харрис, в Мюнхене также ожидаются канцлер Германии Олаф Шольц, украинский президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса конференция по безопасности проводилась исключительно в виртуальном формате. В этом году она снова пройдёт в привычном виде. При этом в связи с мероприятием, которое проводится в отеле класса люкс Bayerischer Hof, там будут действовать строгие предписания. Вместо обычных 2 тыс. с лишним участников на этот раз будут допущены только 600, каждый из них должен быть вакцинированным и ежедневно делать тест ПЦР, сообщает немецкий телеканал N-TV.