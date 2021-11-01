ZDF: Ишингер предостерёг новую власть Германии — ядерное разоружение только вместе с Россией

Германии нельзя проводить ядерное разоружение в одностороннем порядке, заявил в интервью ZDF председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он предостерёг будущую власть Германии от подобного шага, подчеркнув, что таким образом она подвергнет угрозе безопасность не только ФРГ, но и её соседей. Вместо этого Ишингер предложил возобновить переговоры о разоружении, главным образом с Россией.

Все мы стремимся оказаться в мире, где нет ядерного оружия, заявил в интервью ZDF председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Вопрос в том: как правильно к этому прийти? Для Германии неправильным было бы пытаться в одиночку, в одностороннем порядке выходить из ядерных соглашений с нашими партнёрами по НАТО. Правильным было бы возобновить переговоры о разоружении, главным образом с Россией», — объяснил он.

«Никакого разоружения в одностороннем порядке. — настаивает Ишингер. — И, пожалуйста, не игнорируйте то обстоятельство, что таким образом мы действительно выбиваем почву из-под ног у наших соседей. Они боятся России. Мы можем десять раз сказать, что этот страх преувеличенный. Но он есть, а у нас перед нашими партнёрами и соседями есть обязанность проявлять солидарность». «Я думаю, внутри ряда партий, которые сейчас ведут коалиционные переговоры, есть силы, которые нужно поставить на место, — советует он. — Если мы начнём делать необдуманные шаги, для Германии и безопасности в Европе это будет самым страшным».

Ишингер ещё раз подчеркнул, что поддерживает цель по сокращению ядерного оружия, но и с российской стороны тоже. Он напомнил, что в непосредственной близости от Германии, в Калининграде, размещены российские баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки и долететь до Берлина за несколько минут: «Нам что, такую потенциальную угрозу нужно безропотно принимать или же лучше было бы сказать: «Мы готовы к разоружению, но другая сторона должна в нём также участвовать».

Председатель Мюнхенской конференции призвал будущее правительство Германии помнить о важности внешней политики и политики безопасности, которые обеспечивают стране благосостояние. «Речь не о том, что нам нужно достичь двухпроцентной цели НАТО, потому что этого требует альянс. Напротив, из этого ничего не выйдет. Мы должны задать себе вопрос: «Сколько нужно тратить денег, чтобы мы могли гарантировать нашу безопасность и безопасность наших партнёров и соседей, которых нам нужно защищать?» В мире, где вокруг нас идут стрельба, бои и льётся кровь — возьмите Украину, Сирию, Средиземное море, — это важная задача», — заключает Ишингер.