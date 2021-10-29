Die Welt: немецкие социал-демократы и зелёные ставят под вопрос участие ФРГ в стратегии ядерного сдерживания

Участвующие в переговорах о создании нового немецкого правительства партии социал-демократов и зелёных ставят под вопрос участие ФРГ в стратегии ядерного сдерживания НАТО, пишет Die Welt. Издание напоминает, что председатель фракции социал-демокартов Рольф Мютцених не раз выступал против принятия на вооружение новых самолётов, способных нести американские ядерные бомбы. Что же касается зелёных, то в программе партии и вовсе обозначена цель о полном отказе от ядерных вооружений.

Глава фракции социал-демократической партии Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России с помощью ядерного оружия, пишет Die Welt. «Слова госпожи Крамп-Карренбауэр, к сожалению, ничем не отличались от столь же несдержанных высказываний российской стороны», — заявил Мютцених, отметивший, что высказывание главы Минобороны ФРГ было «безответственным».

Как отмечает издание, ещё радикальнее высказался депутат от партии зелёных Юрген Триттин. У себя в Twitter политик написал, что «угроза ядерного удара от Аннегрет Крамп-Карренбауэр не имеет ничего общего с политикой сдерживания. Здесь переступается граница, которую не нарушали даже в годы холодной войны».

В России с позитивом восприняли высказывания представителей социал-демократов и зелёных, пишет Die Welt. «Мы надеемся, что в немецком руководстве есть разумные люди, которые удержат своего министра обороны от желания проверить наши вооружённые силы», — приводит издание слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой. При этом, по мнению Die Welt, Захарова, как и Мютцених и Триттин, проигнорировали, что Крамп-Карренбауэр, по сути, воспроизвела уже давно известный принцип политики сдерживания.

Как пишет издание, в этой связи возникает вопрос, как социал-демократы и зелёные, участвующие в текущих переговорах по созданию нового немецкого правительства, относятся к политике сдерживания НАТО? В совместном документе социал-демократов, зелёных и «Свободных демократов» по итогам предварительных переговоров содержится лишь общая формулировка о НАТО как о центральном элементе безопасности.

Между тем, на немецкой авиабазе «Бюхель» в земле Рейнланд-Пфальц содержатся 20 американских ядерных бомб, пишет Die Welt: в экстренном случае они могут быть использованы немецкими самолётами «Торнадо». Таким образом Германия участвует в стратегии ядерного сдерживания.

Как отмечает Die Welt, Рольф Мютцених не раз блокировал попытки правительства ФРГ принять на вооружение новые самолёты на замену устаревшим «Торнадо». Что же касается партии зелёных, то сама основа этой партии зиждится на противостоянии атомной энергии и ядерному оружию. В предвыборной программе зелёных говорится о том, что «мы хотим Германию без ядерного оружия». Кроме того, там отмечается, что в связи с «наращиванием Россией обычных и ядерных вооружений» необходимо проводить переговоры с европейскими партнёрами и заботиться об укреплении безопасности Польши и стран Прибалтики. Позицию партии недавно ещё раз подтвердила Анналена Бербок: «Мы требуем ни много ни мало мир, свободный от ядерного оружия». Как отмечает издание, это касается и участия ФРГ в стратегии ядерного сдерживания НАТО.