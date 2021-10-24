Die Zeit: «безответственно» — главе Минобороны ФРГ досталось от своих за слова о «ядерном сдерживании» России

Будущие власти Германии раскритиковали министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр за её слова о готовности НАТО применить ядерное оружие против России, сообщает Die Zeit. Рольф Мютцених, глава фракции социал-демократов, которые войдут в следующее коалиционное правительство, обвинил её в «безответственности» и «раскручивании спирали эскалации», призвав «не обременять политику» новых властей.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених раскритиковал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр за её слова о готовности НАТО применить ядерное оружие против России, сообщает Die Zeit. «Недавние умозаключения министра обороны, касающиеся применения ядерного оружия в конфликте с Россией, безответственны, — заявил он. — К сожалению, слова госпожи Крамп-Карренбауэр ничем не отличаются от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны».

О необходимости применять ядерное сдерживание в отношениях с Россией Крамп-Карранебауэр заявила ранее в интервью немецким СМИ, напоминает издание. «Нужно очень ясно дать понять России, что в конечном итоге — и это также предусматривает доктрина сдерживания — мы готовы применить и такие средства для того, чтобы это заранее устрашало и чтобы ни у кого не возникло мысли о нападении на партнёров НАТО в Прибалтике или Черноморском регионе. Это ключевая идея НАТО, этого альянса», — заявила министр, напомнив о нарушениях Кремлём воздушного пространства в Восточной Европе, а также возросшем числе «нарушений» в Чёрном море.

Своими словами Крамп-Карренбауэр раскручивает «спираль эскалации», подчеркнул Мютцених. При этом он не смог понять, подразумевала ли она возможное использование ядерного оружия, размещённого на территории Германии. Глава фракции СДПГ напомнил, что немецкая политика в сфере безопасности всегда выстраивалась таким образом, чтобы использовать любую возможность для разрядки. Глава же минобороны этой возможностью пренебрегает, критикует он: «Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ».