Das Erste: в Германии вновь нашли следы правого экстремизма — на этот раз под подозрением сотрудник министерства обороны

Референта Министерства обороны Германии, имевшего доступ к конфиденциальной информации, подозревают в правом экстремизме, передаёт Das Erste. Несмотря на постоянные заявления о том, что правому экстремизму «нет места» в министерстве обороны или бундесвере, сообщения о новых расследованиях не сходят со страниц немецких газет. Как отмечает автор статьи, если подозрения подтвердятся, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр может оказаться в «весьма неприятной ситуации».

«Нулевая толерантность к правому экстремизму» — девиз, который неоднократно повторяла министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Если подозрения о том, что человек, презирающий демократию, остался незамеченным в самом сердце её собственного ведомства, политик Христианско-демократического союза может оказаться в «весьма неприятной ситуации», передаёт Das Erste.

В документе, адресованном председателю комитета бундестага по обороне, происшествию посвящён лишь один абзац. Сообщается, что служба военной контрразведки располагает сведениями о том, что один из сотрудников министерства придерживается правоэкстремистских взглядов. Речь идёт о гражданском служащем — референте.

Ситуация осложняется тем, что подозреваемый, очевидно, имел доступ к конфиденциальной информации. Как выяснил Das Erste, этот человек работает в стратегическом отделе, занимающемся подготовкой, планированием и контролем за осуществлением зарубежных миссий бундесвера.

Тот факт, что подозреваемый, по-видимому, занимал важную должность и имел доступ к секретным документам, вызывает ряд вопросов, пишет автор статьи. Как правый экстремист оказался в министерстве? Каким образом раскрылись его убеждения? Является ли он частью правоэкстремистской сети?

Пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ Давид Хельмбольд подтвердил факт расследования, однако подробности предоставить отказался: «В федеральном министерстве обороны или бундесвере нет места экстремизму. Каждый случай — это уже слишком много, каждая зацепка будет проверяться».

В документе, направленном комитету бундестага по обороне, Министерство обороны ФРГ раскрывает подробности расследования в отношении двух служащих воинской части специального назначения, чьи проступки относятся к 2014 и 2015 годам.

В настоящее время рассматривается возможность привлечения военнослужащих к ответственности. В первом случае лейтенант элитного подразделения поделился материалами правоэкстремистского содержания в WhatsApp-чате своего взвода. Во втором случае во время прохождения военной подготовки в США обер-штабс-фельдфебель разместил чёрно-бело-красный флаг кайзеровской Германии рядом с флагом ФРГ или, по крайней мере, никак этому не воспрепятствовал.

«Меры принимаются. Мы продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы избавиться от экстремистов в бундесвере или не допустить их до службы», — заявил пресс-секретарь министерства обороны.

Между тем в ведомстве Аннегрет Крамп-Карренбауэр с тревогой отмечают, что новости о бойцах немецкого спецназа не сходят со страниц немецких газет. Однако в ходе операции по эвакуации людей из Кабула элитное подразделение доказало, что в нынешней обстановке его функционирование крайне необходимо, пишет Das Erste.