Spiegel: немецкая полиция разоблачила группу праворадикалов в бундесвере
По информации немецкого журнала Der Spiegel, прокуратура Люнебурга ведёт расследование в отношении нескольких военных бундесвера, объединившихся для создания праворадикальной группы военного спорта.
В среду полиция обыскала 8 объектов в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Берлине и обнаружила оружие и патроны. В случае четверых из в общей сложности девяти подозреваемых, по данным следствия, речь идёт о военнослужащих запаса, трое обвиняемых являются гражданскими сотрудниками бундесвера. Помимо оружия и снаряжения бундесвера, полиция обнаружила материалы, позволяющие сделать вывод о праворадикальных установках в группировке.
В проведении рейдов под руководством криминальной полиции Нижней Саксонии участвовали 200 сотрудников полиции. «Мы делаем всё для того, чтобы не предоставлять этой сцене ни клочка пространства, — заявил министр внутренних дел земли Борис Писториус. — И особенно активно — когда существует подозрение, что они могли вооружаться».
Как напоминает издание, только недавно следствие в Гессене, расследуя другой случай, обнаружило несколько хранилищ оружия, которые также принадлежали военнослужащему, предположительно придерживающемуся праворадикальных взглядов. По данным Der Spiegel, на двух земельных участках в Таунусе полиция нашла пистолеты и автоматы, глушитель и взрывчатое вещество.
Прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что подозреваемый в причастности к террористической деятельности Тим Ф. сам показал следователям кропотливо созданные им тайные хранилища. При двух освидетельствованиях на месте, проводившихся летом, подозреваемого сопровождали сотрудники спецназа, также использовался металлоискатель.
В феврале Тим Ф. был арестован и с тех пор, как и его отец и брат, содержится в камерах предварительного заключения. Тогда у семьи, среди прочего, было найдено личное огнестрельное оружие, патроны и ручная граната. У Тима Ф., которого в итоге уволили из бундесвера, следователи обнаружили памфлет под названием «Как можно захватить власть в Германии». В нём, среди прочего, описывается возможность штурма Бундестага.
Прокуратура Германии ведёт следствие в связи с распространением тяжёлых насильственных действий, несущих угрозу государству, и с другими преступлениями, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
Ссылки по теме
-
N-TV: рост расизма в Германии вызывает беспокойство даже за её пределами
-
Die Welt: 49 немецких полицейских уличили в экстремизме
-
Das Erste: правоэкстремистские чаты и детская порнография — во Франкфурте расформировали отряд спецназа
-
N-TV: «списки врагов» — правые экстремисты собрали данные на тысячу берлинцев