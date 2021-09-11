Spiegel: немецкая полиция разоблачила группу праворадикалов в бундесвере

На этой неделе немецкая полиция провела обыски восьми объектов в трёх федеральных землях и обнаружила оружие и патроны, принадлежащие подозреваемым в организации праворадикальной группы военного спорта, сообщает журнал Der Spiegel. Трое из девятерых подозреваемых являются гражданскими сотрудниками бундесвера, ещё четверо — военнослужащими запаса. Как подчёркивает издание, это уже не первая радикальная группа подобного рода, связанная с немецкой армией.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, прокуратура Люнебурга ведёт расследование в отношении нескольких военных бундесвера, объединившихся для создания праворадикальной группы военного спорта.

В среду полиция обыскала 8 объектов в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Берлине и обнаружила оружие и патроны. В случае четверых из в общей сложности девяти подозреваемых, по данным следствия, речь идёт о военнослужащих запаса, трое обвиняемых являются гражданскими сотрудниками бундесвера. Помимо оружия и снаряжения бундесвера, полиция обнаружила материалы, позволяющие сделать вывод о праворадикальных установках в группировке.

В проведении рейдов под руководством криминальной полиции Нижней Саксонии участвовали 200 сотрудников полиции. «Мы делаем всё для того, чтобы не предоставлять этой сцене ни клочка пространства, — заявил министр внутренних дел земли Борис Писториус. — И особенно активно — когда существует подозрение, что они могли вооружаться».

Как напоминает издание, только недавно следствие в Гессене, расследуя другой случай, обнаружило несколько хранилищ оружия, которые также принадлежали военнослужащему, предположительно придерживающемуся праворадикальных взглядов. По данным Der Spiegel, на двух земельных участках в Таунусе полиция нашла пистолеты и автоматы, глушитель и взрывчатое вещество.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что подозреваемый в причастности к террористической деятельности Тим Ф. сам показал следователям кропотливо созданные им тайные хранилища. При двух освидетельствованиях на месте, проводившихся летом, подозреваемого сопровождали сотрудники спецназа, также использовался металлоискатель.

В феврале Тим Ф. был арестован и с тех пор, как и его отец и брат, содержится в камерах предварительного заключения. Тогда у семьи, среди прочего, было найдено личное огнестрельное оружие, патроны и ручная граната. У Тима Ф., которого в итоге уволили из бундесвера, следователи обнаружили памфлет под названием «Как можно захватить власть в Германии». В нём, среди прочего, описывается возможность штурма Бундестага.

Прокуратура Германии ведёт следствие в связи с распространением тяжёлых насильственных действий, несущих угрозу государству, и с другими преступлениями, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.