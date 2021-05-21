N-TV: «списки врагов» — правые экстремисты собрали данные на тысячу берлинцев
Правые экстремисты в Германии за последние пять лет сделали не менее четырёх баз данных с именами почти тысячи жителей Берлина, сообщает немецкий телеканал N-TV.
В этих базах присутствуют такие личные данные, как имена и фамилии, адреса места жительства и прописки, телефонные номера и данные о занятости. Об этом стало известно от администрации Берлина после запроса, сделанного депутатами Левой партии в городском парламенте Берлина.
Три базы данных, которые также носили название «списков врагов», и, как сообщается, составлялись в основном на базе источников, находящихся в открытом доступе, полиция обнаружила во время обысков, связанных с расследованием серии нападений со стороны праворадикалов в берлинском районе Нойкёльн.
В администрации Берлина по этому поводу сообщили лишь, что речь в этом деле идёт о трёх инцидентах, касающихся представителей правой сцены Берлина. Отмечается, что в обширный сбор данных вошла также карта центров беженцев.
По данным немецкого телеканала, главный подозреваемый в серии нападений в районе Нойкёльн был инициатором создания по меньшей мере одного из «списков врагов». В этом перечне присутствовали, среди прочего, личные данные граждан, активно выступающих против правого экстремизма, местных политиков Левой партии и СДПГ, а также некоторых журналистов.
Серия нападений в Нойкёльне включает не менее 72 случаев, таких как поджоги и угрозы левым политикам и активистам, произошедшие преимущественно с 2016-го по 2018 год, напоминает немецкий телеканал N-TV.
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