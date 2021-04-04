NDR: подсунули свастику турецкому коллеге — пожарных Гамбурга заподозрили в экстремизме

Несколько человек в пожарной службе Гамбурга подозреваются в расизме и правом экстремизме, сообщает немецкий телеканал NDR. Один из сотрудников, по-видимому, распространял праворадикальные материалы через активное общение в соцсетях, а несколько других сотрудников дежурно-диспетчерской службы незаметно установили своему турецкому коллеге на рабочий экран компьютера изображение флага со свастикой.

Пожарная служба Гамбурга ведёт расследование в отношении собственных сотрудников, сообщает немецкий телеканал NDR. Один из сотрудников подозревается в распространении праворадикальных и расистских материалов.

Указание на сотрудника пожарной службы пришло из Ведомства по охране конституции — там на него обратили внимание из-за его активности в праворадикальной группе в Whats-App. Сейчас в отношении пожарного ведётся расследование, до окончания которого он отстранён от работы.

Как подчёркивает NDR, это не единственный случай, который сейчас доставляет хлопоты пожарной службе Гамбурга. В другом речь идёт о нескольких сотрудниках дежурно-диспетчерской службы. Как сообщают немецкие СМИ, воспользовавшись моментом, подозреваемые установили своему турецкому коллеге на рабочий экран флаг с изображением свастики.

В сообщении для прессы в субботу пожарная служба Гамбурга подтвердила, что на данный момент расследуются два случая с подозрениями на правый экстремизм. Глава пожарной службы города Кристиан Шварц заявил: «Мы не примем и не потерпим никакую форму дискриминации».

Также он пояснил: «От всех нас требуется, чтобы мы не только не отворачивались, но и активно вмешивались в случае пересечения границ одними сотрудниками пожарной службы Гамбурга в отношении других сотрудников или третьих лиц». Это касается как частных нападок и злоупотреблений своим положением, так и выпадов в социальных сетях или чатах в мессенджерах, подчёркивает немецкий телеканал NDR.