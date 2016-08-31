Шрёдер: Был бы ЕС «немного умнее» – до санкций дело бы не дошло Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении России, передает телеканал NDR. Если бы чиновники в Брюсселе «были немного умнее», то можно было избежать многих конфликтов с Москвой, а Германии не пришлось бы страдать от санкционного режима, подчеркнул немецкий политик. 31 августа 2016 NDR

NDR: Свержение Асада приведет к победе терроризма в Сирии Свержение Башара Асада, к которому активно призывают западные политики, приведет к захвату исламистскими террористами власти в Сирии, заявил в интервью NDR руководитель Центра исследований арабского мира при Университете Майнца Гюнтер Майер. Это будет означать «окончательный развал» страны, который противоречит интересам Запада, подчеркнул немецкий эксперт. 12 августа 2016 NDR

Немецкий политик: Западу следует вернуть Россию в G8, несмотря на неприязнь Главы ведущих индустриальных стран мира пошли по заведомо неправильному пути, исключив Россию из состава G8, заявил в интервью NDR председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. По мнению немецкого политика, необходимо вернуть Владимира Путина за стол переговоров «Большой восьмерки», отбросив в сторону личную неприязнь к президенту РФ и его политике. 26 мая 2016 NDR

Немецкие туристы проигнорировали украинскую блокаду Крыма Немецкая туристическая компания направила круизный лайнер Ocean Majesty в порт Ялты. Пассажиры корабля целый день любовались красотами Крыма, несмотря на эмбарго на въезд, наложенное Украиной, и предупреждения собственного МИДа. 22 сентября 2014 NDR

Немецкий комик высмеял Обаму и его «правду» об Украине Ведущий немецкого сатирического ТВ-шоу подверг уничижительной критике позицию Запада в освещении украинских событий. В его программе президент Обама обвиняет Россию в крушении «Боинга» с помощью «детских рисунков», а немецкие СМИ не гнушаются клеветой и подтасовками. 8 августа 2014 NDR

Немцам надоела ложь о «плохой» России В последнее время на ведущие немецкие СМИ обрушился шквал критики за однобокое и тенденциозное освещение событий в украинском кризисе и изображение Владимира Путина как агрессора. В эфире телеканала NDR журналисты нескольких изданий Германии рассказали о давлении со стороны читателей, которые протестуют против того, чтобы их «натравливали» на «злую» Россию, потому что она им ничего плохого не сделала. 30 апреля 2014 NDR

RUPTLY – российское информационное видеоагентство в Берлине Российское информационное телевизионное агентство RUPTLY намерено занять нишу в информационном потоке публикаций о России и мире. При этом оно преподносит, прежде всего, официальную точку зрения. 23 сентября 2013 NDR

Российской свободе слова не дают выйти за границу Инго Маннтойфель, главный редактор русской редакции Deutsche Welle, заявил немецкому телеканалу, что положение СМИ в России, Белоруссии и на Украине заметно ухудшилось с середины 90-х годов. Особенно это стало заметно в России с приходом к власти Владимира Путина. 6 мая 2011 NDR