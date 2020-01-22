«Отвратительный политический сигнал»: немецкая партия левых раскритиковала учения НАТО «Защитник Европы — 2020»
Манёвры НАТО «Защитник Европы — 2020» затронут также и немецкую федеральную землю Мекленбург-Померания, сообщает NDR. В феврале американские войска будут останавливаться в городах Хагенов и Торгелов для дозаправки техники и отдыха солдат.
Между тем, немецкая партия левых обеспокоена тем, что американские танки нанесут вред окружающей среде и дорогам, сообщает NDR. Кроме того, в партии раскритиковали направленность учений против России: «Спустя ровно 75 лет с окончания разрушительной Второй мировой войны, солдаты (в том числе немецкие) и военная техника вновь стягиваются в направлении России. Какой отвратительный политический сигнал», — сказано в недавно принятой партией резолюции. Что касается правительства ФРГ, то оно, по мнению левых, добровольно превращается в «исполнителя геостратегических великодержавных притязаний США».
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