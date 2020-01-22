«Отвратительный политический сигнал»: немецкая партия левых раскритиковала учения НАТО «Защитник Европы — 2020»

Грядущие учения НАТО «Защитник Европы — 2020» являются «отвратительным политическим сигналом» в адрес России, приводит NDR заявление немецкой партии левых. Издание сообщает, что это будут крупнейшие манёвры НАТО за последние 25 лет: их целью станет отработка быстрой переброски войск альянса через Атлантику в Польшу и страны Балтии. Что касается Германии, то она станет основным логистическим узлом учений.

Манёвры НАТО «Защитник Европы — 2020» затронут также и немецкую федеральную землю Мекленбург-Померания, сообщает NDR. В феврале американские войска будут останавливаться в городах Хагенов и Торгелов для дозаправки техники и отдыха солдат.

Как отмечает издание, грядущие манёвры станут крупнейшими учениями НАТО за последние 25 лет. В них будут участвовать примерно 37 тысяч солдат из 18 стран. Учения пройдут в Германии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Грузии. Германия ввиду своего географического положения будет также выступать в качестве логистического узла манёвров.

Согласно данным немецкого Минобороны, целью манёвров будет отработка быстрой переброски примерно 20 тыс. солдат через Атлантику и Западную Европу в Польшу и страны Прибалтики. Кроме того, ведомство отмечает, что проведение манёвров является, в том числе, следствием «новой экспансионистской политики России».

Что касается конкретики относительно хода учений, то по словам министра внутренних дел Мекленбург-Померании Лоренца Каффьера, такой информации пока не поступало. Тем не менее комитет бундесрата по обороне намерен уже на этой неделе обсудить предстоящие учения, после чего соответствующая информация будет передана населению. Каффьер заявил, что земельное правительство и бундесвер позднее сообщат о том, какие ограничения возникнут ввиду проведения военных манёвров.

Между тем, немецкая партия левых обеспокоена тем, что американские танки нанесут вред окружающей среде и дорогам, сообщает NDR. Кроме того, в партии раскритиковали направленность учений против России: «Спустя ровно 75 лет с окончания разрушительной Второй мировой войны, солдаты (в том числе немецкие) и военная техника вновь стягиваются в направлении России. Какой отвратительный политический сигнал», — сказано в недавно принятой партией резолюции. Что касается правительства ФРГ, то оно, по мнению левых, добровольно превращается в «исполнителя геостратегических великодержавных притязаний США».