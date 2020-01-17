ND: попытка спровоцировать Россию — немецкие левые потребовали не пускать «Защитника Европы» на порог

Масштабные учения США и НАТО «Защитник Европы — 2020» ещё не начались, а уже натолкнулись на сопротивление в Германии, сообщает Neues Deutschland. «Это не что иное, как попытка спровоцировать Россию и создать ложный образ врага, а также расточительная трата денег и ресурсов», — утверждают немецкие левые.

Уже на следующей неделе стартуют военные учения США и НАТО «Защитник Европы — 2020», которые, по сути, станут крупнейшей переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Neues Deutschland.

Манёвры ещё не начались, а уже натолкнулись на сопротивление: в частности, организации движения в защиту мира и Левая партия Германии призвали к протестам против предстоящих учений, сообщает немецкая газета.

«Эти масштабные учения — не что иное, как попытка спровоцировать Россию и создать ложный образ врага, а также расточительная трата денег и ресурсов», — заявила депутат парламента Саксонии от Левой партии Антония Мерщинг.

В ходе манёвров около 20 тыс. солдат будут переброшены через Германию из Соединённых Штатов в Восточную Европу, уточняет издание.

Фракция левых в саксонском парламенте, продолжает Neues Deutschland, также резко раскритиковала бундесвер за то, что во время переброски американских войск немецким солдатам предстоит оказывать логистическую поддержку.

Так, например, учебный полигон в саксонской Верхней Лужице будет использоваться в качестве перевалочного пункта и базы НАТО, утверждают члены фракции.

Поэтому депутаты призвали саксонское правительство «приложить все усилия и добиться действенного запрета на использование территории федеральной земли Саксония для учений и развёртывания войск НАТО против России».

Как отмечает издание, основные манёвры пройдут в апреле и мае — возможно, даже и 8 мая в день празднования 75-летия освобождения.

По мнению депутата бундестага от Левой партии Тобиаса Пфлюгера, это также выпад против Российской Федерации.

«За освобождение от фашизма мы должны быть благодарны в первую очередь Советскому Союзу», — напомнил Пфлюгер.