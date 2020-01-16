Корреспондент Das Erste: «Защитник Европы — 2020» пошлёт России чёткий сигнал
Стартующие в конце января масштабные военные учения Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» просто необходимы, пишет в статье на сайте Das Erste корреспондент немецкого телеканала Биргит Шмайцнер.
Решение НАТО провести подобные манёвры в Европе было, безусловно, «верным», подчёркивает Шмайцнер.
«В том числе потому, что благодаря им Североатлантический альянс отправит Российской Федерации чёткий сигнал: в экстренном случае НАТО будет готово», — поясняет журналистка Das Erste.
Стратегия Североатлантического альянса следующая: «устрашение как страховка», и военные учения «Защитник Европы — 2020» — часть этой стратегии, уточняет Шмайцнер.
«Западный военный блок НАТО прекрасно понимает, что политика умиротворения ничего не даст. В Кремле её считают признаком слабости», — утверждает корреспондент немецкого телеканала.
В частности, именно поэтому страны — члены Севроатлантического альянса и должны проводить военные учения, отмечает автор статьи.
«Тот, кто в мирное время этого не делает, элементарно рискует, что в случае войны дело не заладится, — предупреждает Шмайцнер.
«Ну или он должен расширить военное присутствие на месте, причём существенно», — призывает журналистка Das Erste.
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